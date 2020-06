Francesco Sarcina/ “Clizia Incorvaia? Viveva di like, poi mi sono rotto le p*lle…”

Francesco Sarcina torna a parlare di Clizia Incorvaia. Lo fa ai microfoni de I Lunatici, su Rai Radio 2, ammettendo che a minare fortemente la coppia sono stati i social. “Ormai gli scheletri non sono più nell’armadio, ma negli smartphone.” ha esordito il cantante, leade de Le Vibrazioni. “Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza”, ha detto ancora Sarcina. Così la frecciatina all’ex: “Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”. Francesco, dunque, sottolinea che i social “Sono un’arma a doppio taglio. Si è creato tutto questo trip dell’avere seguaci.” Così nel suo caso spiega: “Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. Però alla gente sui social frega relativamente. Quindi ci dobbiamo adattare, ogni tanto mi piace far vedere i cavoli miei. A volte sì, a volte no”.

Francesco Sarcina e le proposte indecenti: “Io ho l’ormone impazzito!”

Ma anche Francesco Sarcina ha spesso usato i social a ‘proprio beneficio’ e, infatti, nel corso della chiacchierata non lo nasconde. “Proposte indecenti che arrivano sui social? Io l’ormone ce l’ho già scatenato di mio.” ammette. Così conclude la sua riflessione sul mondo dei social, ammettendo che “I social sono una illusione della realtà. Io sono molto animale da questo punto di vista, ho bisogno di sentire l’odore, l’energia. Non è importante che una donna sia una fotomodella, l’importante è che la persona sia bella dentro.” conclude.



