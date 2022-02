Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, perchè è finita?/ Il tradimento con Scamarcio

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina come mai si sono lasciati? E’ stato un grande grande amore quello nato tra il cantautore, leader de Le Vibrazioni, e la influencer. La coppia, infatti, si è anche sposata e dal loro matrimonio è nata anche la piccola Nina. La fine della loro storia d’amore è diventato però argomento di gossip, ma anche di tantissimi salotti televisivi per via di quello che è successo. Tutto è iniziato quando Francesco Sarcina dalle pagine del Corriere della Sera fece una scottante rivelazione: “Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

Un tradimento ha messo fine all’idillio tra il cantautore e la ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non si tratta di semplice tradimento, visto che Riccardo Scamarcio era uno dei migliori amici di Sarcina. In realtà l’attore non ha mai né smentito né tantomeno confermato la cosa, anche se l’attore avrebbe smentito la notizia tramite un amico. Dal canto suo, invece, Clizia Incorvaia ha confermato il bacio facendo però delle precisazioni.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina divisi da un tradimento

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati per un tradimento? Sicuramente il bacio della Incorvaia con Riccardo Scamarcio è stata la goccia che ha fatto traboccare un matrimonio già di per se in difficoltà. Il flirt con l’attore è stato confermato dalla diretta interessata che però si è difesa dalle accuse dell’ex marito precisando: “io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”.

Non solo, la Incorvaia durante il gossip intorno al suo matrimonio fallito ha partecipato a diversi programmi tv, tra cui Live Non è la D’Urso, rivelando: “ho subito due anni pesantissimi, che non auguro a nessuna donna sulla Terra, i più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata da punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l’ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina”.



