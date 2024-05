Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia Clizia Incorvaia: perchè si sono lasciati?/ “Quel tradimento…”

Clizia Incorvaia è prossima a coronare nuovamente il sogno del matrimonio con l’uomo che da diversi anni è riuscito a fare breccia nel suo cuore dopo alcune esperienze non proprio positive. Le nozze con Paolo Ciavarro si avvicinano ma, ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, l’ex volto del GF Vip ha deciso di tornare sulle ragioni della rottura con Francesco Sarcina, ex marito.

Micol Incorvaia, chi è la sorella di Clizia Incorvaia/ Entrambe hanno trovato l'amore al Grande Fratello Vip

“Durante il matrimonio io non sono mai stata fedifraga mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat… Da tutta italia”. Queste le parole di Clizia Incorvaia a proposito dell’ex marito Francesco Sarcina. L’infedeltà del cantante sarebbe stata dunque la goccia fatale per il loro matrimonio: insieme hanno dato alla luce anche una splendida figlia, Nina, oggi prossima a compiere 10 anni.

Paolo Ciavarro, chi è il fidanzato di Clizia Incorvaia/ La nascita del figlio Gabriele e l'atteso matrimonio

Clizia Incorvaia ‘punge’ l’ex marito Francesco Sarcina: “Ci sono persone egocentriche e maschiliste…”

La separazione tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina – padre di sua figlia Nina – si è realizzata nel 2019 ma per l’influencer il periodo successivo è stato tutt’altro che agevole. “E’ stato tosto per me come donna rimettermi in gioco, infatti quando ho deciso di aprire il mio cuore ho fatto molta fatica, ho fatto anni di psicanalisi anche per fidarmi nuovamente di un uomo perchè ha sempre quello spettro del tradimento…”.

Sempre da Monica Setta a Storie di donne al bivio – come riporta Fanpage – Clizia Incorvaia ha spiegato come con grande forza sia riuscita a superare le sofferenze derivanti dal rapporto con il suo ex marito Francesco Sarcina: “Ho dovuto conquistare queste cose, ma dico sempre che mi sono salvata da sola”. Sicuramente sarà stata fondamentale anche la vicinanza di sua figlia Nina, nata proprio dal matrimonio con l’ex marito sul quale si è concessa anche un’ultima frecciatina tagliente: “Ci sono persone egocentriche e anche maschiliste che non sopportano di essere tradite mentre loro possono fare bellamente la propria vita”.

Clizia Incorvaia, quando si sposa con Paolo Ciavarro?/ Anticipata la data del matrimonio: i primi dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA