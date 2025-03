Prima di legarsi a Paolo Ciavarro, con il quale ha messo al mondo il suo secondo figlio, il piccolo Gabriele, nato nel 2022, Clizia Incorvaia era stata sposata con Francesco Sarcina, musicista de Le Vibrazioni. I due si sono conosciuti nel 2013 e due anni dopo sono convolati a nozze nella splendida Sicilia, dove Clizia è cresciuta. Nello stesso anno è nata anche la piccola Nina, la prima figlia di Clizia Incorvaia. Una bambina speciale che ha un rapporto meraviglioso con la mamma e con il suo secondo marito. Le cose tra i suoi genitori, però, non sono finite benissimo. Nonostante Clizia e Francesco mantengano un rapporto civile per il bene della piccola, il divorzio è stato piuttosto turbolento.

Tra ambe le parti, infatti, sono arrivate accuse reciproche e dita puntate perché secondo Francesco Sarcina la moglie avrebbe dato troppo peso e ascolto ai social, sottraendo tempo importante al matrimonio. Lei lo ha invece accusato di averla tradita ripetutamente. Non sappiamo quale sia la verità ma le cose sono andate persino oltre. Clizia, secondo Francesco Sarcina, l’avrebbe addirittura tradito con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze. Un’ipotesi smentita proprio dall’attore che ha raccontato come la storia tra loro due fosse già finita prima del rapporto avuto con Clizia. Insomma, le cose tra i due non sono terminate propriamente bene.

Nel 2020, quando Clizia Incorvaia ha preso parte al Grande Fratello Vip, Francesco Sarcina non sembrava essere d’accordo. Secondo la modella e influencer, la ragione era ben precisa e non era affatto che la piccola Nina rimanesse senza mamma per diverso tempo. “Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività” aveva dichiarato all’epoca, nel 2020. Parole dure quelle rivolte a Francesco Sarcina, il suo ex marito, che testimoniano un rapporto piuttosto deteriorato.

Con la piccola Nina, invece, le cose vanno benissimo, almeno per la mamma, che continua a coccolarla ogni giorno, vivendo lei sotto lo stesso tetto della donna e del nuovo marito Paolo Ciavarro, con il piccolo Gabriele, il fratellino adorato.