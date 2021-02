Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio/ Presunto tradimento e fine di un’amicizia

Francesco Sarcina, nel luglio del 2017, parlò della fine del suo matrimonio con l’influencer Clizia Incorvaia sulle pagine del Corriere della Sera. Il frontman del gruppo Le Vibrazioni accusò l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze: “L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Hanno avuto il loro momento, poi che ne so…”. Poco dopo la modella siciliana aveva smentito categoricamente le accuse dell’ex marito, confermando un bacio con l’attore avvenuto quando era già separata da Sarcina: “Quel bacio non ha rappresentato proprio niente nella mia separazione: ci siamo ritratti subito, pentiti immediatamente, è stata una cosa stupida e priva di senso”, ha confessato al settimanale Chi. La Incorvaia aveva anche criticato Scamarcio, che l’aveva accusata di volersi fare pubblicità: “Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà. Che il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità”.

Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio fine di un’amicizia

Nel pieno della bagarre mediatica, Francesco Sarcina aveva parlato del suo rapporto con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico da 15 anni e testimone di nozze: “Mi ha mandato un vocale quando gli ho scritto “ma che schifo devo venire a sapere”. Però, se provi a parlarmi la sera stessa, come puoi aspettarti che voglia ascoltarti? Di sicuro, dopo, non dovevo cercarlo io”, rivelò al Corriere della Sera. Adesso che sono passati anni da quel presunto tradimento, Sarcina non è interessata a riallacciare con l’ormai ex amico Riccardo Scamarcio: “No, non mi interessa”, ha detto in un’intervista al Corriere della sera. Oggi Clizia Incorvaia è felicemente legata a Paolo Ciavarro, conosciuto dentro la casa del Grande Fratello Vip, mentre Francesco Sarcina ha scritto un libro autobiografico “Nel mezzo”, dedicato ai suoi figli: “Nina ha 5 anni e mezzo e temo il momento in cui avrà l’età per leggere su Internet certe cose sul padre. Tobia ne ha 14, l’ho visto soffrire. Gli ho voluto spiegare chi sono”.



