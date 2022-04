Francesco Sarcina: “Ero un puttani*re”/ “Sesso anche con 3 o 4 donne al giorno e…”

Un vero e proprio racconto a cuore aperto per Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni ha parlato a Paolo Giordano sulle pagine del Giornale, raccontando non solo il rapporto con la ex moglie Clizia ma ripercorrendo anche la sua dipendenza da sesso e droga che per anni ha segnato la sua vita.

Per molto tempo, il cantante è stato dipendente dal sesso: “La mia vita è stata profondamente oscena, sono stato giudicato come un puttaniere. Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque”, ha rivelato. Tra le sue dipendenze, non solo il sesso ma anche la droga: “Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…”.

Francesco Sarcina asfalta Clizia/ "Lei razzista, rapporti solo per nostra figlia"

Francesco Sarcina e il rapporto con la ex moglie

Francesco Sarcina ha raccontato nel corso dell’intervista anche il suo rapporto con Clizia Incorvaia, la mamma di sua figlia Nina. I due si sono lasciati qualche anno fa, a detta del cantante per il tradimento della showgirl con l’attore Riccardo Scamarcio. “Io non ero la sua persona e lei non era la mia, oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio“ ha raccontato il leader de Le Vibrazioni.

Francesco Sarcina: chi è?/ Dalla droga, alla relazi Clizia Incorvaglia e l'amore ritrovato con Nayra

Dunque un’incompatibilità caratteriale che i due cercano di superare per il bene della loro bambina, Nina, che da qualche mese è diventata la sorella maggiore di Gabriele. Clizia infatti ha messo al mondo un altro bimbo con il nuovo compagno, Paolo Ciavarro, conosciuto al Grande Fratello.

LEGGI ANCHE:

Nayra Garibo e Yelaiah, fidanzata e figlia di Francesco Sarcina/ Lui: "la vita mi sorprende..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA