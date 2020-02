Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia/ “Entra” nella Casa, lei “L’ho amato ma…”

Francesco Sarcina arriva nella Casa del Grande Fratello Vip anche se non fisicamente. La sua ex Clizia Incorvaia è lì e viene a sapere che la canzone da lui presentata al Festival di Sanremo parla della loro storia d’amore e dell’infelicità causata dalla loro rottura. “Lui ha fatto riferimento alla vostra storia ed ha detto che è un po’ il riassunto di un vissuto intenso e personale. La canzone parla di una crisi e di una felicità che è perduta” ha raccontato Alfonso Signorini in diretta nella decima puntata del Grande Fratello Vip.

Clizia Incorvaia ascolta la canzone di Francesco Sarcina: “Cerca la felicità”

Clizia Incorvaia ascolta alcune delle parole della canzone di Francesco Sarcina e dice poi la sua: “È un uomo alla ricerca della sua felicità, o meglio alla ricerca di se stesso perché è lì la felicità. Lui è una persona estremamente sofferente, è quello che mi ha colpito in modo particolare“. Signorini aggiunge che in molti, dopo la canzone di Francesco Sarcina, sperano nel loro ritorno di fiamma, ma lei su questo aspetto è più che decisa: “Ho amato tanto questo uomo ma mi aveva completamente uccisa, l’amore si è poi esaurito e io fortunatamente sono rinata dalle mie ceneri dopo essermi leccata le ferite”, conclude.

