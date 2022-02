Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia, perché si sono lasciati?/ “Lei mi ha tradito”

Decidere di chiudere una storia d’amore importante, nonostante la nascita di un figlio in comune, a volte è davvero inevitabile. E in alcuni casi questo può avvenire con rancori da entrambe le parti che è difficile tenere a bada. Ne sanno qualcosa Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, che fino a qualche tempo fa non se le sono mandate a dire anche in diretta Tv o tra le pagine dei giornali facendo sapere a tutti le recriminazioni che erano rimaste tra loro.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, galeotto fu il "Gf Vip"/ "Tra noi una connessione"

Determinante sarebbe stata la presenza di un terzo incomodo, ma non uno qualunque bensì Riccardo Scamarcio. A rendere ancora più grave la situazione c’era il rapporto di amicizia che c’era tra il leder delle Vibrazioni e l’attore. Questo inevitabilmente ha spento le speranze in merito a ogni loro possibile riavvicinamento. L’influencer nel frattempo ha comunque ritrovato la serenità al fianco di Paolo Ciavarro, conosciuto al “Gf Vip”, da cui ha da poco avuto un bambino: Gabriele.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: è nato il figlio Gabriele/ L'annuncio

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia: una storia d’amore finita tra i rancori

Non si può certamente dire che il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sia finito in modo diplomatico, anzi, I due avevano deciso di prendere strade diverse nel 2018, ma erano poi tornati insieme qualche tempo dopo, per poi dirsi addio definitivamente nel 2020. L’influencer non aveva avuto belle parole nei confronti del papà di sua figlia: “Lui non rispettava il mio lavoro, mi denigrava. Lui in questi ultimi 2 anni mi lasciava da sola e non mi voleva agli eventi“. – aveva raccontato a Barbara D’Urso, ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ L'attesa di Gabriele "Verrà battezzato da Alfonso"

Il cantante, invece, aveva dato ben altre motivazioni. “Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque” – ha raccontato al ‘Corriere della Sera’. Lei aveva comunque provato a ridimensionare l’accaduto: “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia. C’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momneto forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”,



© RIPRODUZIONE RISERVATA