Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia/ “Se non fosse per mia figlia non la vedrei”

Francesco Sarcina è l’ex marito di Clizia Incorvaia. Il leader de Le Vibrazioni durante una intervista è tornato a parlare della ex moglie con parole non proprio esaltanti. E’ noto a tutti che il matrimonio tra la modella e il cantautore è finito nel peggiore dei modi con dichiarazioni al vetriolo, un presunto tradimento della Incorvaia con il miglior amico dell’ex marito e tanto altro. A distanza di anni però i malumori non sono affatto passati considerando quanto dichiarato dal frontman de Le Vibrazioni. “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato per lei per nostra figlia Nina” – ha sottolineato il cantante facendo chiaramente capire che se non ci fosse la figlia Nina non avrebbe alcun tipo di rapporto con la ex moglie.

“Io non la frequenterei proprio” – ha poi aggiunto Sarcina parlando della ex moglie Clizia Incorvaia come di una persona con “atteggiamenti classisti o razzisti”. Che dire parole davvero molto dure quelle pronunciate dal cantautore.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia “uniti” dalla figlia Nina

“Io non ero la sua persona e lei non era la mia, oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”. Con queste parole Francesco Sarcina dalle pagine de Il Giornale ha parlato della ex moglie Clizia Incorvaia a cui è legato per la figlia Nina. Il leader de Le Vibrazioni senza troppi giri di parole ha sottolineato il rapporto che lo lega ancora oggi alla ex moglie: la figlia Nina. Se non fosse per la bambina il cantante non frequenterebbe proprio la ex moglie da cui si è separato dopo il tradimento di lei con Riccardo Scamarcio.

Non solo, Sarcina è tornato a parlare anche delle dichiarazioni al vetriolo della ex moglie: “sono stato giudicato come un pu**aniere” – per poi ammettere – “la mia vita è stata profondamente oscena. Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque”.

