Francesco Sarcina, ex marito Clizia Incorvaia: perché si sono lasciati?/ Dopo tradimento con Scamarcio…

Francesco Sarcina è l’ex marito di Clizia Incorvaia: i due sono stati sposati dal 2015 al 2019. La loro relazione, tuttavia, è iniziata nel 2013, quando la modella lavorava con Piero Chiambretti, su Italia 1, ed il cantante de Le Vibrazioni riuscì a ottenere il suo numero di cellulare e a chiederle un appuntamento. Il primo fu in presenza di Tobia, il figlio di lui. “Mi portò in un vecchio bowling. Giocammo e il giorno dopo mi chiese la rivincita. E poi ancora, e ancora, e così via”, ha raccontato durante la sua esperienza al Gf Vip.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ L'attesa di Gabriele "Verrà battezzato da Alfonso"

Due anni dopo le nozze in Sicilia, mentre l’attrice era all’ottavo mese di gravidanza. Dalla storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, infatti, è nata Nina, che oggi ha 7 anni. Poco dopo la nascita della bambina, tuttavia, i rapporti di coppia hanno iniziato a divenire sempre più complessi e intricati. Nel 2017 una prima rottura, poi il ritorno di fiamma un anno dopo, per un breve periodo, e infine il divorzio nel 2019.

Nina Sarcina e Gabriele Ciavarro, figli Clizia Incorvaia/ Quando nasce il bambino?

Francesco Sarcina, ex marito Clizia Incorvaia: il “tradimento” e il divorzio…

In merito ai motivi per cui Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina si sono lasciati ci sono diversi rumors. Il più discusso è quello del tradimento: la modella, infatti, in base a quanto raccontato più volte dal cantante (anche nel suo libro autobiografico) avrebbe avuto una storia con Riccardo Scamarcio, amico di famiglia nonché testimone di nozze dello sposo. L’ex gieffina, da parte sua, ha sempre negato, ribadendo che il flirt sarebbe avvenuto soltanto nel momento in cui il matrimonio era finito.

Francesco Sarcina: "Liti tra Vibrazioni? Ci sfoghiamo sul palco"/ "Non come Morgan…"

La verità, a distanza di anni, non è ancora venuta alla luce, dato che le due versioni non combaciano. Quel che è certo è che entrambi si sono rifatti una vita. Clizia Incorvaia vive con Paolo Ciavarro, con cui a breve avrà il suo secondo figlio. Francesco Sarcina, invece, ha una relazione con la modella messicana Nayra Garibo e i due hanno avuto una figlia un mese fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA