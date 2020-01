Francesco Sarcina, ex marito Clizia Incorvaia/ “Sono stata io a mandare la lettera di separazione”

Francesco Sarcina, oltre ad essere il frontman della band Le Vibrazioni, è noto anche per essere l’ex marito di Clizia Incorvaia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4. La loro storia è finita male, e come riportato innumerevoli volti dai giornali di gossip e dai siti specializzati, si è troncata pressochè improvvisamente a causa di un tradimento. E’ stata proprio la Incorvaia a tornare sull’argomento nelle scorse ore, durante un colloquio avuto nella casa più spiata di Italia con Antonio Zequila: “Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto – ha raccontato – mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa. Sono stata io a mandare la lettera di separazione a settembre 2018. Eravamo già in crisi da tanto tempo”.

FRANCESCO SARCINA NON REPLICA ALLE PAROLE DI CLIZIA INCORVAIA

Clizia accusa Sarcina di averla di fatto trascurata: “Lui si faceva abbondantemente la sua vita – sono le parole della giovane, riportate da movieplayer.it – lui si predicava innamorato, passionale. Io ricevevo segnalazioni che lui si faceva la sua vita. Mi lasciava, ogni sera, sola con mia figlia. Il problema non si percepiva, faceva l’innamorato, stavamo insieme in tutti i sensi. Era sesso, solo quello non c’era altro. Io non lo sapevo ancora, l’ho scoperto dopo”. A differenza della Incorvaia, da tempo Sarcina non parla della fine della sua relazione, se non con qualche riferimento marginale, e attualmente sembrerebbe essere concentrato in toto sulla sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2020, a meno di un mese dal via. Difficile pensare, come ha ipotizzato qualcuno sui social, che lo stesso possa essere invitato da Alfonso Signorini per un confronto diretto nella casa, tenendo conto di come la storia fra i due sia ormai molta e sepolta alla luce appunto dei presunti tradimenti reciprochi. Non bisogna infine dimenticare un altro aspetto molto delicato, la presenza della piccola Nina, la figlia di soli 5 anni avuta da Clizia e Francesco, che va in ogni modo protetta.

