Francesco Sarcina denuncia (di nuovo) la sua ex moglie Clizia Incorvaia. Stando a quanto riportato da Repubblica, la motivazione, questa volta, è la loro figlia Nina, che oggi ha 9 anni. L’accusa lanciata dal cantante delle Vibrazioni alla sua ex, oggi moglie di Paolo Ciavarro, è di sfruttare l’immagine della figlia sui social, il tutto nonostante le sue richieste esplicite di non esporre la minore, per di più per scopi di tipo commerciale.

Sarcina avrebbe già querelato Clizia Incorvaia, gesto a cui sarebbero seguite tre integrazioni di denuncia e una causa civile. Eppure, nonostante ciò, l’influencer avrebbe ignorato le richieste dell’ex marito. Al che il cantante avrebbe deciso di denunciarla nuovamente, allegando anche del materiale personale a dimostrazione di quanto dice.

L’accusa di Francesco Sarcina all’ex moglie Clizia Incorvaia: “Usa l’immagine di nostra figlia al fine di trarre profitto”

“Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla signora Incorvaia di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: ‘Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc’, come da screenshot che si allega”, avrebbe scritto Francesco Sarcina nel documento reso noto da Repubblica. Parole con le quali il celebre cantante dimostrerebbe che l’ex moglie utilizzerebbe l’immagine della figlia Nina senza la sua autorizzazione, e dunque “al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione”, ha continuato Sarcina. Al momento non c’è stata alcuna risposta da parte dell’influencer, che recentemente è stata sotto i riflettori per un evento drammatico: la morte della suocera Eleonora Giorgi. L’attrice, ricordiamo, è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro.