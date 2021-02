Francesco Sarcina, i tradimenti/ “L’ho trovato in cucina con un’altra”

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono sposati nel 2015 poi dopo qualche anno si sono separati, con un grande polverone mediatico. Il front man delle Vibrazioni accusò l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio. La modella ha poi partecipato a una puntata di “Live – Non è la d’Urso” per raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Sarcina: “Prima del tradimento che non c’è stato, perché eravamo separati, io ho subito 2 anni che sono stati i più brutti della mia vita. Ho vissuto 2 anni sola con mia figlia, l’ho cresciuta sola, lui era fuori fino alla mattina. Aveva sempre una cena e tornava alle 6 del mattino”. La Incorvaia ha quindi smentito di aver tradito il marito con Scamarcio: tra lei e l’attore ci sarebbe stato solo un bacio, quando era già separata dal cantante.

Francesco Sarcina: ha tradito Clizia Incorvaia?

In un’intervista al Corriere della Sera Clizia Incorvia ha svelato di essere stata tradita ripetutamente dall’ex marito Francesco Sarcina: “Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto. Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama… Posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa”. A gennaio 2020 Novella 2000 ha intervistato la presunta amante di Francesco Sarcina, Grazia Sepe: “Ci incontravamo tutti i giovedì e i venerdì sera, ci vedevamo al suo locale, poi andavamo a ballare. Ci vedevamo la sera, non di giorno però, perché lui stava con la famiglia… Lui diceva che nei fatti lui e Clizia vivevano da separati in casa”, ha raccontato la ragazza.



