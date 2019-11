Francesco Sarcina, la nuova fidanzata è una studentessa 20enne/ “La amo alla follia”

Francesco Sarcina ha una nuova fidanzata. Secondo quanto svela in esclusiva il settimanale Oggi, il cantante de Le Vibrazioni si sarebbe innamorato di una ragazza che avrebbe preso il posto nel suo cuore dell’ex moglie Clizia Incorvaia con cui non sarebbe in ottimi rapporti. Mentre il divorzio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia continua a far discutere, il cantante avrebbe perso la testa per una giovane studentessa. Stando a quello che scrive il settimanale Oggi, la fortunata sarebbe una studentessa 20enne messicana che vive a Roma per motivi di studio. Sarcina si sarebbe follemente innamorato di questa ragazza al punto da essersi lasciato andare a dichiarazioni importanti durante un momento confidenziale con gli amici come si legge su Oggi. “La amo alla follia perché non vede in me il personaggio, ma la persona”, ripeterebbe Sarcina agli amici.

Francesco Sarcina innamorato di una 20enne: Clizia Incorvaia va a cena con una fan

Il settimanale Oggi, in attesa di pubblicare tutto il servizio sul nuovo numero, anticipa la notizia della presunta, nuova storia d’amore di Francesco Sarcina sul proprio sito. Nella foto c’è Sarcina in compagnia degli amici tra cui ci sono anche due ragazze: la presunta, nuova fiamma del cantante sarà una delle due ragazza? In attesa di scoprire tutti i dettagli della nuova storia d’amore del leader de Le Vibrazioni, l’ex moglie, su Instagram, si mostra serena, felice e sorridente. Clizia Incorvaia, dopo la fine del matrimonio, si sta dedicando al lavoro e alla figlia. Tra un impegno e l’altro, inoltre, ha trovato anche il modo di lanciare un concorso con cui ha messo in palio una cena. A vincerla è stata una fan che, nei prossimi giorni, trascorrerà una serata con Clizia. Se, dunque, Sarcina avrebbe riaperto le porte del suo cuore all’amore, la Incorvaia sembrerebbe non avere intenzione di tuffarsi in una nuova storia d’amore.

