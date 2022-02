Francesco Sarcina: “Liti tra Vibrazioni? Ci sfoghiamo sul palco”/ “Non come Morgan…”

Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, su Rai Uno. Nel dialogo a distanza con Eleonora Daniele, il frontman della band ha esordito dicendo che nel suo gruppo non si vedranno mai scene come quella di Sanremo 2020 tra Morgan e Bugo: “Quando noi litighiamo, sfoghiamo il nervoso sul palco: non ci facciamo scherzi durante i live, ma incanaliamo la nostra energia sul palco. In tanti anni non abbiamo mai fatto cose del genere”. Poi, una dedica ai lavoratori dello spettacolo: “Sono migliaia le persone che lavorano dietro le quinte. Il nostro settore non è stato minimamente tutelato ed è stato duramente colpito”.

FRANCESCO SARCINA: “STEFANO D’ORAZIO NON ERA STATO OMAGGIATO L’ANNO SCORSO A SANREMO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Francesco Sarcina ha affermato che “era nell’aria il fatto che si portassero i Pooh e Stefano al Festival 2022. Il vero problema è non ricordare, bisogna mantenere vivo il ricordo, perché le persone a noi care restano nei ricordi, restano vive. Noi come band sappiamo bene cosa significhi un rapporto tra le persone. Ci sono alti e bassi, ma noi portiamo avanti degli universi. Quando viene meno un individuo con cui si condivide la vita, viene a mancare un pezzo di te stesso. Possiamo soltanto minimamente immaginare cosa abbiano provato Tiziana Giardoni e i Pooh di fronte a questo lutto. Stefano non era stato nominato né ricordato a Sanremo quando se n’era andato in piena pandemia a causa del Covid”.

