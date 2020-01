Francesco Sarcina, marito di Clizia Incorvaia/ “Non ho mai avuto un uomo come lui ma”

Francesco Sarcina continua ad essere nei pensieri di Clizia Incorvaia. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 non sta solo raccontando la fine del matrimonio con il leader de Le Vibrazioni, ma sta svelando anche quella che è stata una storia d’amore da favola. Tra i due, il primo ad innamorarsi sarebbe stato il cantante, rimasto letteralmente senza fiato dopo averla vista la prima volta. Inizialmente, Clizia pensava di vivere una semplice avventura e non si sarebbe mai aspettata di innamorarsi perdutamente, di sposarsi e di avere una figlia. A farle perdere la testa sono state tutte le attenzioni che Sarcina le riservava. Dopo i due anni di messaggi, infatti, Francesco l’ha stupita sin dal primo appuntamento. “Mi ricordo che la prima volta che siamo usciti insieme si è presentato con una macchina d’epoca e mi portò a giocare al bowling, presentandomi suo figlio, lì ho capito che dietro quella corazza e l’immagine rock c’era in realtà una persona molto umana“, ha raccontato ad Antonella Elia e Licia Nunez.

FRANCESCO SARCINA IN SILENZIO DOPO LA FRECCIATINA A CLIZIA INCORVAIA

Clizia Incorvaia non butta tutto via dell’amore vissuto con Francesco Sarcina che, nonostante la fine del matrimonio, farà sempre parte della sua vita essendo il padre della figlia Nina. Se Clizia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 sta raccontando sia i momenti belli che quelli brutti vissuti con l’ex marito, Francesco Sarcina, dopo averle lanciato una frecciatina, preferisce restare in silenzio e concentrarsi sulla partecipazione a Sanremo 2020. “È stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata […]. Non faccio gossip. Dico che siamo nell’era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like. In Dov’è si parla del doversi perdere prima di ritrovare la via”, ha dichiarato Sarcina negli scorsi giorni a Leggo. Dopo tali dichiarazioni, il cantante non si è più espresso. Cambierà qualcosa nelle prossime settimane?

© RIPRODUZIONE RISERVATA