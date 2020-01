Francesco Sarcina: “per essere papà non basta avere un figlio”/ Dedica a Tobia…

Francesco Sarcina tenero papà. Il cantante de Le Vibrazioni si lascia andare su Instagram scrivendo un lungo e dolcissimo messaggio in occasione del compleanno del suo primogenito. Prima di diventare papà di Nina, nata dal suo amore, oggi finito, con Clizia Incorvaia che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sta svelando i dettagli del loro matrimonio e della successiva separazione, il leader de Le Vibrazioni che saranno in gara al Festival di Sanremo 2020 è diventato papà di Tobia, nato da una relazione precedente a quella con la Incorvaia. Oggi, sabato 25 gennaio, Tobia compie tredici anni e per festeggiare nel migliore dei modi un giorno così importante, Sarcina ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi una vecchia foto in cui Tobia era ancora un bambino. “Penso che una foto vecchia si possa mettere. Una foto per raccontare una storia incredibile, una storia infinita, quella di un padre. Perché diventare papà non é mica così ovvio solamente perché ti nasce un figlio”, scrive Sarcina.

Francesco Sarcina: “un figlio non è un prolungamento di se stessi, ma…”

Due figli e tanta voglia di vederli crescere, maturare e realizzare tutti i loro sogni. Con un maschio e una femmina e due età differenti, Francesco Sarcina riflette sul significato della paternità. Il cantante de Le Vibrazioni, nella sua lkunga riflessione social, spiega che diventare padre significa crescere insieme al proprio bambino, camminare al suo fianco e insegnargli i valori giusti dandogli tutte le possibilità per esprimere la propria personalità “perché un figlio, non è un prolungamento di se stessi, ma è una persona che noi stessi dobbiamo imparare a conoscere più di quanto loro debbano conoscere noi”, scrive. Poi, si rivolge direttamente a Tobia: “Oggi compi 13 anni figlio mio amato ed è inutile dirti che per me sarai sempre il mio piccolo bimbo da difendere dalle brutture del mondo, dall’ignoranza, arroganza e stupidità che ci circonda. Sostenendo e ragionando su ogni tua decisione, passo dopo passo per l’eternità. Oggi compi 13 anni e la cosa più bella è che siamo assieme, io te e tua sorella, uniti e felici! Auguri patatone di papà “, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA