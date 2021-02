Francesco Sarcina: “Trascinato nella droga da chi amavo”/ “Salvato da J-Ax…”

Francesco Sarcina si racconta a cuore aperto in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Verissimo in occasione della pubblicazione sua autobiografia “Nel mezzo” dove ripercorre i momenti più duri e difficili della sua vita. Nel salotto di Silvia Toffanin, il leader de Le Vibrazioni si mette a nudo parlando della lotta contro la droga, un tunnel in cui era caudto trascinato dall’amore per una ragazza. Nato e cresciuto nella periferia milanese dove dove giravano violenze e droga, Francesco Sarcina racconta come, inizialmente, non faceva un uso così pesante di sostanze stupefacenti. Il momento buio è arrivato dopo. “Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino“, racconta Sarcina.

Un amore tossico quello vissuto dal cantante che, nel tentativo di stare vicino alla persona di cui si era innamorato, decise di provare le sostenze di cui lei faceva abuso. “A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata”, aggiunge.

FRANCESCO SARCINA E LA DROGA: L’INCONTRO CON J-AX L’HA SALVATO

Non è stato facile per Francesco Sarcina uscire dal tunnel della droga. Nel salotto di Verissimo racconta di aver combattuto contro un demone, ma ad aiutarlo è stato un collega. Prima di lui, J-Ax aveva parlato della propria esperienza e da una telefonata con il rapper è nata la voglia di uscire dal tunnel. “Lui aveva già fatto outing su questo argomento e l’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne. Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane. È una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura“. Oggi, Sarcina sta bene e tutte le sue energie sono dedicate ai figli. A tal proposito, ricordando gli amori finiti, dice: “Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”.



