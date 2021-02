Francesco Sarcina: tumore, droga e il baratro/ Rinato per i figli e la malattia…

Nel libro “Nel Mezzo”, Francesco Sarcina si è raccontato a 360 gradi aprendo anche i cassetti più dolorosi della sua vita. Cantante affermato e amatissimo dai fan, papà di due figli e uomo che ha dovuto affrontare anche fasi diverse lungo il suo percorso, Francesco Sarcina si è messo totalmente a nudo raccontando la lotta contro la dipendenza dalla droga e la paura di avere un male incurabile. “Quando io sono entrato nel mio buco nero, in cui pensavo di avere un brutto male che si è poi rivelato quasi impercettibile“, ha raccontato Sarcina in una lunga intervista rilasciata ai microfoni dell’Huffpost.

Uscire dal tunnel della droga in cui era caduto a causa di un amore del passato, non è stato facile. Il musicista ha dovuto affrontare un lungo percorso per riuscire a riapproriarsi della sua vita. “Prima c’è stata la parte fisica e poi quella mentale, che dura anni. Mi sono chiuso in casa, mi sono abbonato a Netflix e a qualsiasi altro servizio del genere. Oggi lavoro ancora su questo, la dipendenza è un circolo vizioso”, ha aggiunto.

FRANCESCO SARCINA: LA RINASCITA PER I MIEI FIGLI TOBIA E NINA”

Grazie all’aiuto di J-Ax, Francesco Sarcina ha affrontato un lungo percorso che lo ha portato a dire addio alla dipendenza dalla droga dando il via alla sua rinascita personale. Un percorso che ha fatto per se stesso e per i suoi figli Tobia e Nina che sono i grandi amori della sua vita. “A mio figlio Tobia, che ha 14 anni, racconto le cose come sono realmente mentre alla bambina – che ha cinque anni – non posso dare certe spiegazioni. Sono il suo “principe oscuro” e con un semplice gioco parlo a mia figlia Nina di alcune situazioni difficili“, ha raccontato Sarcina all’Huffpost. “Nina è molto legata a me […] Possono dire qualsiasi cosa su di me, ma io sono un bravo padre”, ha aggiunto il cantante. Infine, totalmente rinato, svela il suo ultimo obiettivo: “Mi ha sempre messo paura l’idea di avere una persona che si prende cura di me. Il mio obiettivo ora è questo: riuscire a farmi amare”.

