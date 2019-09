Francesco Sarcina, Vibrazioni/ “Non c’è dolore più grande di perdere i propri figli”

Un grave incidente stradale ha distrutto una famiglia. Stavano tornando a casa da una vacanza a Barcellona, quando la loro Mercedes si è scontrata con un Iveco Stralis guidato da un autotrasportato albanese di 65 anni. In quello schianto del 18 settembre sono morti Rocco Guarino e i nipoti Lorenzo e Francesca Schirinzi. Tra i messaggi di cordoglio c’è quello di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni. Conosceva entrambi i ragazzi, che erano appunto fan della band. E infatti nel suo post su Instagram ha pubblicato una foto nella quale è con entrambi e un messaggio con cui li saluta, partendo da una dolorosa riflessione. «Basta una frazione di secondo e la vita, per come la conosciamo fino a quel momento, diventa un’altra. Non serviranno queste mie parole a colmare il vuoto infinito nei cuori di chi ama questi due ragazzi, non serviranno le mie lacrime da padre per dire che non c’è dolore più grande di perdere i propri figli», ha scritto Francesco Sarcina.

FRANCESCO SARCINA, VIBRAZIONI: ADDIO A DUE FRATELLI MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE

Il frontman delle Vibrazioni sa anche che serve a poco esprimere la propria vicinanza alla famiglia, «perché il dolore che proveranno in questo momento è indescrivibile e implacabile». Ma vuole comunque abbracciarli «con sommesso dolore e tanta vicinanza». Francesco Sarcina, a nome delle Vibrazioni e dello Staff, esprime tutte la sua vicinanza, «perché a parte il lavoro che facciamo, siamo esseri umani, uomini e genitori». Poi ha contestualizzato la tragedia: «Francesca 20 anni, Lorenzo 15 anni e lo zio Rocco perdono la vita. Che il Grande Spirito vi accolga con tutto il suo immenso Amore!». Francesca era inizialmente sopravvissuta all’incidente, poi è sopraggiunta la morte cerebrale. In tanti hanno pregato per lei in questi giorni, ma neppure la giovane ce l’ha fatta. E quindi Francesco Sarcina è intervenuto per esprimere il suo cordoglio e dare il suo personale ai suoi due fan e al loro zio.





