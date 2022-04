Francesco Sarcina: chi è?/ Dalla droga, alla relazi Clizia Incorvaglia e l’amore ritrovato con Nayra

Francesco Sarcina, l’amore per la musica e la carriera

“Penso che la musica sia un’evasione dal tempo e lo spazio, posso scappare via da qualunque forma di gravità”, afferma questo Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni. Nasce a Milano, nel 1976, tra le prime cose che apprende del mondo della musica, c’è la chitarra del papà Tito, che faceva parte di una banda pugliese. Osserva i cantanti rock e aspira a diventare proprio come loro, lui stesso affermava: “quando sei così giovane e hai le idee così chiare, nessuno può distrarti dal tuo obiettivo”. Dopo un’adolescenza segnata dalla droga, dovuta a periodi di sconforto e problemi familiari (come lui stesso racconta nel suo libro autobiografico “Nel Mezzo”), nel 2000 incontra per la prima volta i componenti della sua band.

Lui stesso ha scelto il nome “Le Vibrazioni”, il primo grande successo della band arriva con il singolo che tutti noi conosciamo bene: “Dedicato a te”. Dopo dieci anni inizia una carriera da solista per poi cantare nuovamente insieme alla sua band e il secondo grande successo arriva con il singolo “Dov’è”, con cui la band infiamma il palco dell’Ariston di Sanremo nel 2020. Ma non sarà l’unico anno all’Ariston, dato che proprio nel 2022, la band ha portato sul palco di Sanremo il loro nuovo singolo “Tantissimo”.

Francesco Sarcina, le storie d’amore e i tre figli

In ambito sentimentale la vita di Francesco Sarcina è sempre stata abbastanza frenetica. Il primo amore, quello che lo ha portato a sposarsi per la prima volta è stato quello vissuto con la showgirl ed ex gieffina Clizia Incorvaglia (attualmente impegnata con Paolo Ciavarro). La loro storia è nata nel 2005, si sono sposati nel 2015 e poi la loro storia si è conclusa nel 2019 a seguito di un presunto tradimento da parte del cantante. Dopo la rottura, lo stesso Francesco in un’intervista aveva ammesso: “Ho avuto tante donne perchè sono un’amatore…ci sono donne che ho ferito e a volte ho chiesto scusa…non sono un esempio e per questo mi auto-condanno”.

Con la Incorvaglia, il cantante aveva avuto la sua secondogenita, Nina. Prima dell’arrivo della bambina, era diventato padre di Tobia Sebastiano, nato da una precedente relazione con una donna che non ha a che fare col mondo dello spettacolo. Ad oggi, il leader delle Vibrazioni, è padre di Yelaiah, una bambina nata nel 2021 dalla relazione con la sua attuale compagna Nayra Garibo, una bellissima ragazza messicana di 25 anni. Sulla sua paternità, il cantante afferma di non sapere cosa vuol dire essere un buon padre, che non esiste un modo perfetto per esserlo, ma che indubbiamente ama i suoi figli.











