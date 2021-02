Francesco Sarcina/ “Vuoto il sacco: abusi e tormenti. Quando mamma andò via di casa…”

Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni, sarà oggi il protagonista di una lunga ed intensa intervista per Silvia Toffanin a Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5. Il cantante approfitterà della sua ospitata per presentare in anteprima la sua autobiografia dal titolo “Nel mezzo”, il libreria dal prossimo 16 febbraio. Si tratta del suo primo libro per Sperling & Kupfer che lo stesso Sarcina ha annunciato nei giorni scorsi su Instagram ai suoi follower. Il cantante lo ha presentato come “il libro con cui ho deciso di raccontare la mia storia. Nel momento stesso in cui ho pensato di farlo, ho capito che avrei dovuto dire tutto, non tralasciare nulla, insomma vuotare il sacco”. E così è stato.

In maniera tutt’altra che semplice, Sarcina ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita fino ad oggi ed ha fatto esattamente quanto annunciato ai suoi follower su Instagram, ovvero: “Raccontare fino in fondo la storia di un uomo, non di un cantante. Parlare liberamente di chi sono e da dove vengo, della mia folle voglia di amare e della difficoltà di farmi amare”. Tra le oltre 200 pagine del suo primo libro però, il cantante ha anche voluto affrontare argomenti delicati, come le dipendenze e gli eccessi di cui anche lui è caduto vittima: “Dei miei abusi, dei miei tormenti, di quello che mi ha tenuto in vita fin qui. Di tutto quello che ho avuto e di quello che mi è mancato”, ha proseguito il frontman de Le Vibrazioni.

FRANCESCO SARCINA, I SUOI TORMENTI E GLI ABUSI

Francesco Sarcina ha così approfittato per parlare di alcuni suoi lati del tutto inediti, dove a venire a galla non è solo l’artista che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, né l’uomo che nei mesi passati è stato protagonista del gossip per via della sua storia con Clizia Incorvaia. Ad emergere saranno anche le sue debolezze mai raccontate, quelle nate nelle periferie di Milano dove è nato, a base di violenza e droga. Da qui l’arrivo degli abusi di sostanze stupefacenti che lo hanno portato ad un passo dall’overdose, come racconterà anche a Silvia Toffanin. A Verissimo, Francesco ha raccontato anche da dove sarebbe nato il suo disagio, fortunatamente superato seppur con grande difficoltà. E’ probabile che possa avere avuto origine da una vicenda accaduta in adolescenza e che ha coinvolto la mamma: “Mia madre, dopo una gravidanza interrotta al settimo mese, ha avuto dei momenti molto difficili che l’hanno portata ad andare via di casa. Nel tempo si è portata dentro una condizione psicologica devastante, per la mia famiglia quell’episodio è stato una valanga. Ero un ragazzino quando è se n’è andata, poi l’ho ritrovata dopo qualche anno e quando l’ho rivista ho vissuto emozioni molto contrastanti”, ha rivelato. Adesso però, Sarcina freme all’idea di far conoscere la sua storia attraverso le pagine del suo libro che lo stesso ha definito “un progetto molto importante per me”.



