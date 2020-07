Francesco Scervino, morto padre di Toni/ Choc anafilattico dopo attacco vespe

Lutto a Piombino, provincia di Livorno: Francesco Scervino è morto, addio al padre del celebre stilista Toni. La tragedia si è consumata ieri mattina, giovedì 23 luglio 2020: come riportato dai colleghi de La Nazione, l’85enne si è spento per uno choc anafilattico causato dalla puntura di alcune vespe. Sul posto, all’agriturismo Baratti, immediato l’intervento dei soccorsi ma purtroppo non c’è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, Francesco Scervino si trovava nel giardino dell’esercizio di cui era titolare quando ad un certo punto è stato attaccato da alcune vespe, particolarmente aggressive in questo periodo dell’anno perché intente a preparare i nidi per deporre le uova: lo choc anafilattico è risultato fatale nonostante il pronto ricorso al cortisone, «il cuore dell’anziano non ha retto» conferma La Nazione. Toni Scervino – titolare della famosa casa di moda Ermanno Scervino insieme a Ermanno Daelli – si è recato subito sul posto per dare l’ultimo saluto all’amato padre.

Una notizia che ha colpito la comunità di Piombino, una tragedia che Toni Scervino ha preferito non commentare per il momento: «E’ molto affranto una grave perdita, si scusa con tutti, ma preferisce non rilasciare dichiarazioni», le parole dei collaboratori dell’agriturismo Baratti. Grande cordoglio sui social network per la scomparsa di un uomo benvoluto da tutti.



