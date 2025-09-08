Chi è Francesco Schiavone e perché è chiamato Sandokan: la sua storia e la collaborazione con la giustizia interrotta dalla Dda

Tra i boss mafiosi più famosi c’è senza dubbio Francesco Schiavone, detto Sandokan, del clan dei Casalesi. Il soprannome gli fu attribuito per i suoi tratti somatici, somiglianti a quelli di Kabir Bedi, attore che interpretava l’eroe dei romanzi di Emilio Salgari nel celebre sceneggiato tv degli anni ’70. Anche di lui si parlerà nella puntata di Cose Nostre dedicata oggi alla storia di Cipriano D’Alessandro, ex membro dei Casalesi.

La carriera criminale di Schiavone iniziò come autista e guardia del corpo del narcotrafficante Umberto Ammaturo; poi divenne protagonista delle guerre di camorra nel Casertano. Negli anni ’80 si schierò con la Nuova Famiglia, che si opponeva al gruppo di Cutolo, e successivamente si affiliò formalmente al clan che si trasformò nella Cosa Nostra casalese.

Dopo la sconfitta di Cutolo, cominciò la sua ascesa e il clan cambiò strategia: la violenza divenne sistematica e le attività criminali subirono una profonda espansione, infiltrando il tessuto economico legale e gli appalti pubblici, oltre a occuparsi di traffici di droga, estorsioni e smaltimento di rifiuti illeciti anche fuori dalla Campania.

L’ASCESA DI FRANCESCO SCHIAVONE E L’ARRESTO

Francesco Schiavone riuscì a rafforzare il suo potere eliminando i rivali: divenne così il leader indiscusso dei Casalesi. Tuttavia, quando nel ’93 il cugino Carmine iniziò a collaborare con la giustizia, il clan ne fu duramente colpito. Sandokan venne catturato nel ’98 in un bunker a Casal di Principe, dove si era nascosto con la famiglia. Sottoposto al regime carcerario duro del 41-bis, è stato condannato più volte all’ergastolo per diversi reati.

Nonostante la sua detenzione, il clan rimase attivo per anni tramite i figli, che furono poi arrestati. Alla fine, dopo oltre due decenni di carcere, anche Francesco Schiavone decise di collaborare con la giustizia. La Procura di Napoli, però, interruppe tale collaborazione dopo pochi mesi, non ritenendo utili le sue dichiarazioni, facendolo così tornare al 41-bis.

A tal riguardo, nel maggio scorso, durante un’udienza per un processo d’appello che lo vede imputato per un triplice omicidio, affermò di non capacitarsi delle ragioni per cui fosse ancora al 41-bis, nonostante le 19 dichiarazioni rese da pentito, un percorso però interrotto dalla Dda.