Francesco Scianna e Matteo, ex e fidanzato Matilde Gioli / Ufficialmente single ma..

In passato l’attrice Matilde Gioli ha avuto una storia d’amore con il collega Francesco Scianna, noto attore di fiction e serie tv italiane. La loro relazione risale ormai a diversi anni fa, quando i due erano stati pizzicati insieme all’estero. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo realmente, ma dopo un lungo e tira molla hanno deciso di dire basta e mettere la parola fine al loro rapporto. Ricordiamo che Francesco Scianna, ex fidanzato di Matilde Gioli, è diventato famoso grazie alla bella interpretazione nel film Baaria, dopo una carriera a teatro ricca di soddisfazioni. Da quel momento in poi Francesco Scianna è diventato uno degli attori più apprezzati nel mondo cinematografico del belpaese.

Matilde Gioli è single? La storia con Matteo e i pochissimi indizi social

Dopo la rottura con Francesco Scianna, Matilde Gioli avrebbe avuto una storia d’amore con un ragazzo misterioso di nome Matteo. Ufficialmente l’attrice sarebbe ancora single, ma il condizionale è d’obbligo perché la Gioli è sempre stata piuttosto abbottonata dal punto di vista sentimentale. Raramente ha svelato dettagli sul suo status sentimentale e nemmeno attraverso i social si riescono a scorgere indizi concreti. Se non ora, almeno in passato sembrerebbe esserci stata una storia con Matteo. I ben informati parlano di un ragazzo lontano dal mondo del cinema, operativo nel settore finanziario. Ma la loro relazione parrebbe naufragata prima ancora di uscire allo scoperto.



