FRANCESCO SCIANNA/ L’esplosione di rabbia sul set de Il Processo (Verissimo)

CHI È FRANCESCO SCIANNA?

Francesco Scianna è sempre apparso come una persona più che tranquilla agli occhi di tutti i fan, ma questo non impedisce all’attore di esplodere di fronte ad una scena difficile. Appena ieri si è trasformato in Ruggero Barone per Il processo, la nuova fiction che lo vede al fianco di Vittoria Puccini, ed è proprio riguardo a questo nuovo lavoro che di recente ha rivelato a Telepiù un piccolo retroscena: “Per la prima volta durante le riprese de Il processo ho avuto sul set un’esplosione di rabbia, perché non riuscivo a recitare una battuta. Ho addirittura scaraventato a terra la borsa del mio personaggio, che stava ricostruendo il torto subìto dalla sua famiglia”. Per riuscire a interpretare al meglio l’avvocato Barone, Scianna ha inoltre deciso di parlare con alcuni penalisti che gli hanno permesso di indagare nell’animo dei legali: “Mi hanno ribadito la chiave per ottenere il miglior risultato: portare avanti la propria difesa in modo freddo, sempre con professionalità e competenza”.

FRANCESCO SCIANNA, LE SOMIGLIANZE COL PERSONAGGIO

Esiste inoltre un filo conduttore che collega Barone a Scianna, ovvero quella ricerca della verità che entrambi vedono come valore importante. “Chi mi conosce bene mi dice che io riesco a leggere ciò che gli altri vogliono nascondere, in riferimento ai loro stati d’animo. Ingannarmi è difficile”, ha confessato. Francesco Scianna è di nuovo l’attore del momento, anche se la popolarità lo ha raggiunto spesso nei tanti anni dedicati al mondo della recitazione. Ne Il processo lo conosciamo nei panni dell’avvocato Ruggero Barone, un uomo senza scrupoli nell’usare strategie e rivelazioni pur di sconfiggere la sua rivale Elena Guerra, interpretata da Vittoria Puccini. Grazie a un’intervista doppia per Le Iene, Scianna si racconta a grandi linee ripercorrendo i punti salienti della propria vita: la nascita a Palermo, che considera “la città più bella del mondo”, gli anni di studio all’Accademia nazionale d’arte drammatica dopo aver finito il percorso al Liceo scientifico della sua città.

VITTORIA PUCCINI: “SEI UN PO’ VANITOSO, FRANCESCO, AMMETTILO”

“Attore, pescatore, ricercatore”, si definisce nella clip prima di rivelare che il suo personaggio sarà positivo ma con delle ombre. “Sei un po’ vanitoso, Francesco, ammettilo”, dice la Puccini parlando dei suoi difetti. “La trovo stupenda”, dice invece lui rivelando di trovare affascinante la collega. Francesco Scianna avrà modo di approfondire questo suo nuovo lavoro a Verissimo, dove sarà ospite nella puntata di oggi, sabato 30 novembre 2019. Della sua vita privata però sappiamo già che non è molto incline a usare i social, anche se in questi ultimi giorni ha promosso spesso la fiction in cui sarà protagonista. Messi da parte i post più recenti, lo ritroviamo infatti lo scorso luglio a caccia di plastica, deciso a raccogliere qualsiasi rifiuto trovato durante le vacanze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA