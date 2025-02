Francesco Sicilia, chi è il musicista in sedia a rotelle finalista di Dalla strada al palco 2025

Francesco Sicilia è ufficialmente finalista del talent show di Raiuno Dalla Strada al Palco 2025. Musicista in sedia a rotelle, dotato di una sensibilità innata, ha lasciato il segno nella puntata di riferimento con una performance incredibile. Esibizione toccante al pianoforte, ricca di emozioni struggenti ed un talento innegabile. A rendere tutto più magico è la storia di passione per la musica, tramandata di padre in figlio; quel padre che oggi non c’è più ma di cui Francesco conserva orgogliosamente il ricordo.

Perché papà è stato colui che ha dato via ad un sogno, avvicinandolo al mondo della musica che oggi per Francesco è tutto. “E’ stato mio padre ad avvicinarmi a questo e la musica è diventata lo strumento per comunicare col mondo”, ha raccontato il finalista di Dalla Strada al Palco 2025. Parole meravigliose, come il suo talento al pianoforte.

Francesco Sicilia, il toccante messaggio dietro ogni sua esibizione al piano

E allora questa sera, venerdì 7 febbraio, Francesco Sicilia cercherà di sorprendere ancora, con un’esibizione ancora più toccante e struggente. La cosa più importante, tuttavia, resta il messaggio che il musicista vuole lasciare dietro ogni sua performance, che sia sul placo o in strada. Un messaggio di fiducia e resilienza, anche quando il mondo sembra voltarci le spalle.

“Penso che se si vive una condizione di diversità o un momento difficile bisognerebbe non chiudersi in se stessi, senno dopo è soltanto peggio”, ha detto in un breve commento di presentazione Francesco Sicilia. Poche parole ma dal significato molto profondo. Sarà Francesco Sicilia il vincitore di questa edizione di Dalla Strada al Palco?

