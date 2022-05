Francesco Sigillo, il compagno di Maria Nazionale/ Lui è stato la sua rinascita

Chi è Francesco Sigillo

Mantenere inalterata la fiducia nell’amore quando si perde improvvisamente la persona con cui si pensava di poter trascorrere la propria vita non è semplice. A volte si finisce per chiudersi in se stessi anche quando questo accade quando si è ancora giovanissimi e si avrebbe quindi tutta la possibilità di trovare un nuovo compagno. Ne sa qualcosa anche Maria Nazionale, che si è ritrovata vedova a soli 30 anni in seguito alla scomparsa di suo marito, Franco Chiaravalle.

Assistere impotente alla sua malattia ha rappresentato certamente un grande dolore per lei: “Eravamo felici, ma quando me te l’aspetti il destino ti chiede il conto: mio marito si è ammalato, di un male incurabile – aveva raccontato a ‘Vieni da me’ in un’intervista a Caterina Balivo -. Nel 2000 ci ha lasciati, aveva 67 anni”. A darle la forza di andare avanti ci ha pensato il loro unico figlio, Antonello, che oggi ha 26 anni. A distanza di tempo l’attrice ha però ritrovato la serenità e si è innamorata nuovamente di Francesco Sigillo.

Maria Nazionale ha ritrovato l’amore con Francesco Sigillo: ora è di nuovo felice

Si dice spesso che l’amore possa arrivare nella nostra vita quando ormai non lo credavamo più possibile, ma è in questi casi che si scopre quanto possa rendere sereni. È quello che è successo anche a Maria Nazionale, che ha ritrovato la serenità al fianco di Francesco Sigillo, bassista e contrabbassista che ha conosciuto nel 2003. Da allora il loro rapporto si è rafforzato e ora l’uomo è anche il manager dell’attrice.

Lui è più giovane di lei di dieci anni, ma questo non rappresenta un problema per nessuno dei due: “Ci siamo conosciuti per lavoro, mi serviva un musicista per i miei concerti in teatro e un’amica in comune ci ha messi in contatto. Ormai stiamo assieme da dieci anni e ci lega, oltre all’amore, una sintonia totale – ha raccontato lei a ‘GrandHotel’ -. Prima stavo con un uomo molto più grande di me, ora sono legata ad un uomo più giovane ma abbiamo gli stessi obiettivi e facciamo lo stesso lavoro”.

A coronare il loro amore è arrivato anche un figlio, Manuel.











