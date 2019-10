Francesco Sole e Giulia Cavaglià fidanzati?/ I fan “Romeo e Giulietta? Gatta ci cova”

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono sempre più vicini. Tra l’influencer e conduttore e l’ex tronista di Uomini e Donne c’è un rapporto molto particolare che sta scatenando numerosi rumors. aumenta sempre di più, infatti, il numero dei fans di entrambi convinti che tra i due ci sia un rapporto diverso da quello che hanno due amici. Tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià, infatti, sono sempre più frequenti i messaggi teneri sui social, le foto e i gesti che inducono a credere che l’amicizia si stia trasformando in qualcosa di più profondo. L’ultimo indizio arriva direttamente dal profilo Instagram di lui. Francesco Sole ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scrivendo: “Rome arresta Giulietta… E ora?”. La risposta di Giulia è arrivata puntuale. L’ex tronista, infatti, commenta così: “Io ti tolgo il saluto, togli questa foto oscena sembro un palloncino”.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià fidanzati? I fan sospettori

Il feeling che c’è tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià ha attirato le attenzioni dei fans che hanno immediatamente inondato di commenti l’ultima foto pubblicata da Francesco affermando di vedere un rapporto sicuramente speciale. “Eheh gatta ci cova. State sempre più viciniiii”, scrive un utente mentre un altro scommette sull’arrivo di un bacio. E ancora: “la storia che tutti sognano”, “E così vissero per sempre felici e contenti”, “voi non me la raccontate giusta”. C’è, tuttavia, chi non vede di buon occhio il rapporto tra Francesco Sole e l’ex tronista. “Avevo comprato il tuo libro con tanto amore ma da quando stai con Giulia e compagnia bella mi sei scivolato…”, scrive una fan. Francesco e Giulia, tuttavia, continuano a dichiararsi amici. Sarà vero?





