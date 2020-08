Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati?/ Sui social non si seguono più

Francesco Sole e Giulia Cavaglià non stanno più insieme? Il punto interrogativo è d’obbligo visto che non c’è ancora nessuna conferma da parte della coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne e il personaggio televisivo. L’amore tra i due potrebbe essere però davvero giunto al capolinea visto che in questi giorni diversi sono i segnali captati dai fan sui social. In primis Francesco Sole ha smesso di seguire su Instagram la ex tronista, anche se qualcuno ha precisato che entrambi si erano tolti il “segui” da tempo. Un primo segnale di una possibile tempesta emotiva che ha coinvolto la ex coppia, anche se non è dato sapere di più. I motivi, infatti, di cosa abbia spinto i due a lasciarsi sono ancora un mistero anche se entrambi sui social non si risparmiano frecciatine senza però entrare nello specifico. Il mistero legato alla fine della loro storia d’amore incuriosisce i fan e i follower che sembrano certi sul fatto che oramai è finito l’idillio tra i due. Possibile che sia una crisi momentanea oppure qualcosa di irrecuperabile?

Francesco Sole e Giulia Cavaglia si sono lasciati?

Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono davvero lasciati oppure no? Una cosa è certa: i due hanno deciso di trascorrere le vacanze separati, senza però entrare nello specifico di cosa sia successo tra loro. Al momento, infatti, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni né tantomeno condividere con i rispettivi fan sui social i motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Anzi sui social si punzecchiano a suon di post proprio come sta succedendo ad un’altra coppia: quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il lockdown se da un lato ha unito delle coppie al punto da spingerle al matrimonio come è successo per Simona Ventura e Giovanni Terzi, per altre è stato l’anticamera della fine di un amore. Chissà che i due non possano recuperare il loro rapporto dopo l’estate oppure preferiranno mettere la parola “fine” a questa relazione.



