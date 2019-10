Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme/ Bacio toglie ogni dubbio: è amore!

Ormai non c’è più alcun dubbio: Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia ufficiale. Dopo avere pubblicato nelle scorse giornate il titolo del prossimo singolo citandone un pezzo che dice proprio “E Giulia lo sa”, le possibilità che la loro fosse rimasta solamente un’amicizia si erano già azzerate. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo la sua breve e burrascosa storia con Manuel Galiano, ha iniziato una collaborazione lavorativa con ex YouTuber e presto, questa sintonia, si è trasformata in amore. Proprio in questi giorni, il poeta del web ha dedicato una poesia alla sua fidanzata. “Fare sesso è facile. – si legge – Farlo bene è molto più complicato. Fare l’amore è molto più complicato. Conoscersi è facile. Innamorarsi è molto più complicato”. Francesco Sole prima di incontrare la ex protagonista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, era single da oltre un paio d’anni.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme

Francesco Sole quindi, “impossibilitato” ad amare, aveva chiuso il suo cuore “in uno stupidissimo armadio sul fondo della mia parte interiore”. E adesso cosa è accaduto? “E ora che qualcuno sta provando a rubarmelo mi sento più nudo che mai. – continua la poesia di Sole – È proprio vero che chi vuole davvero spogliarti, parte dalle tue paure. Da un lato mi fa sorridere”. L’ex YouTuber confida ancora: “in questi anni non avevo più scritto una canzone per nessuno… e ora sto scrivendo ogni giorno. Dall’altro lato mi fa paura. Buttarsi nel vuoto è dannatamente difficile quando da anni non ti sei più fidato di nessuno. Quelli come me quando prendono una sbandata fanno fatica a razionalizzare. Più che altro perché per noi le sbandate sono più uniche che rare…”. In queste ore, Giulia Cavaglià ha condiviso un video nelle sue Stories di Instagram mentre bacia il ragazzo con trasporto, durante una serata dedicata al karaoke anche in compagnia di Soleil Sorge ed Iconize (probabili concorrenti della nuova edizione di Pechino Express). Nessun dubbio ormai: Francesco e Giulia sono una coppia.

