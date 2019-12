Francesco Sole e Giulia Cavaglià, vanno a convivere?/ “Stiamo trovando un modo…”

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono innamorati più che mai. La webstar, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” a Radio Radio, ha precisato di essere particolarmente felice. “Adesso sono in un bellissimo periodo. Siamo all’inizio, ci stiamo godendo questa fase d’innamoramento”. Poco tempo fa, aveva dichiarato di non sentirsi ancora ufficialmente fidanzato, nonostante l’immediato trasporto emotivo per la sua dolce metà. “Era un’intervista dell’inizio, quando ci siamo iniziati a conoscere. Diciamo – ha poi spiegato – che le prime volte era scattata subito la passione, spesso ci siamo lasciati scappare i baci o i limoni in pubblico, però all’inizio non sapevamo ancora come sarebbe andata”. “Sono due anni – aggiunge Francesco – che sono single, stavo molto bene da solo, e mi sono trovato ora a non avere più armadio perché i miei vestiti sono i pigiami di Giulia, il mio bagno ormai è il bagno di Giulia… In realtà è una ragazza dolce, molto attaccata alla famiglia, quindi ha dei valori molto belli, mi sono trovato molto in sintonia con lei sin da subito”.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià, convivenza in arrivo

Francesco Sole ha svelato anche di avere molti progetti con Giulia Cavaglià, tra cui la convivenza: “Stiamo per… Vediamo… In teoria stiamo capendo come… Stiamo trovando un modo”. Poi lo scrittore di poesie ha risposto all’in bocca al lupo di Manuel Galiano con un sintetico “Crepi”. Ed infatti, l’ex fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne, sempre intervistato da Giada Di Miceli, aveva affermato: “Gli auguro tutto l’amore del mondo. Io lui non lo conosco, non mi ha fatto nulla e non ho nulla contro di lui. Auguro la felicità a loro. Credo che Giulia abbia trovato quello che cercava. Una persona più conosciuta di lei, che possa metterla bene in evidenza. Non è che cercava una persona più popolare, ma una persona affine a lei. Una persona che vive di queste cose come lei. Cosa ho pensato quando ho saputo che stavano insieme? Brava Giulia, hai capito tutto. Non mi ha né sorpreso né dato fastidio. Mi è completamente indifferente questa cosa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA