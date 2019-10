Francesco Sole innamorato di Giulia Cavaglià?/ Tatuaggi e dediche d’amore

Francesco Sole, famoso per la sua carriera da YouTuber, ormai da alcuni anni è in pista anche per la pubblicazione di libri di poesie e romanzi d’amore. In queste giornate è tornato al centro del gossip per la sua nuova storia d’amore con Giulia Cavaglià, ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. Attualmente sta lavorando al nuovo progetto “Per te”. Proprio per questo motivo, ha condiviso nuovi tatuaggi che un po’ “pubblicizzano” l’ultimo singolo e un po’ sono una dedica alla sua attuale fidanzata. Cuori, fiori, poesie, musica, sorrisi e serenità. Queste emozioni compaiono nelle sue Stories di Instagram, facendo impazzire gli estimatori. Il ritornello del nuovo singolo inizia con la frase “E Giulia già lo sa”. Non è un mistero che Francesco Sole sia fidanzato con la ex protagonista di Uomini e Donne e, la ragazza, ha già ascoltato il singolo in anteprima, apprezzandolo molto. Tra i tanti post condivisi, l’ex fidanzato di Sofia Viscardi ha voluto postare anche una fotografia di loro due insieme con scritto “Rose rosse per lei”. In moltissimi hanno commentato lo scatto: “Che belli che siete”; “E mi sa che Franceschino è un po’ preso da questa Giulietta” e ancora “Tu e Giulia la coppia più bella”.

Francesco Sole, la dedica alla fidanzata Giulia Cavaglià

In queste ore, Francesco Sole ha condiviso anche una poesia per la sua Giulia Cavaglià. “Fare sesso è facile. – si legge – Farlo bene è molto più complicato. Fare l’amore è molto più complicato. Conoscersi è facile. Innamorarsi è molto più complicato”. Dopo avere rivelato di essere stato single da 2 anni, aveva chiuso il suo cuore “in uno stupidissimo armadio sul fondo della mia parte interiore”. E adesso? “E ora che qualcuno sta provando a rubarmelo mi sento più nudo che mai. – continua la poesia di Sole – È proprio vero che chi vuole davvero spogliarti, parte dalle tue paure. Da un lato mi fa sorridere”. L’ex YouTuber confida ancora: “in questi anni non avevo più scritto una canzone per nessuno… e ora sto scrivendo ogni giorno. Dall’altro lato mi fa paura. Buttarsi nel vuoto è dannatamente difficile quando da anni non ti sei più fidato di nessuno. Quelli come me quando prendono una sbandata fanno fatica a razionalizzare. Più che altro perché per noi le sbandate sono più uniche che rare. Riflettere o Buttarsi. Per te… cosa dovrei fare?”.

