Francesco Sole, la svolta erotica/ “Nel mio nuovo libro parlerò di sesso e…”

Francesco Sole annuncia una svolta importante sui social. Nel suo nuovo libro ci saranno poesie erotiche. «Si, nel mio nuovo libro ci saranno. Parlerò molto di sesso», ha annunciato il giovane scrittore su Instagram. Quindi le sue fan avranno modo di scoprire nuove video-poesie sensuali e, come dice lui, «delicatamente sexy». E per la foto che accompagna il post ha scelto una donna che di sensualità ne ha da vendere, Benedetta Mazza. Non è ancora chiaro cosa c’entri la modella, ex gieffina, con il nuovo progetto letterario di Francesco Sole, ma prendiamo atto di questa svolta. «L’importanza del sesso nella vita, nei rapporti di coppia e nello scoprire se stessi è una cosa profonda e importante. Trovare una forte alchimia sessuale con un partner è una cosa rara, ma quando accade è straordinario», scrive il giovane scrittore su Instagram. Un’analisi che affronterà poi con le sue poesie. «Ci sono persone con cui il sesso diventa qualcosa di sublime, altre con cui è solo sesso. Per alcuni il sesso un’arte, per altri solo un bisogno…e la differenza non è affatto sottile».

FRANCESCO SOLE “NEL MIO NUOVO LIBRO PARLERÒ DI SESSO E…”

Ma Francesco Sole ha parlato del suo nuovo libro anche nelle Instagram Stories. «Sarà un lunedì un po’ impegnativo perché devo risolvere un po’ di problemi legati al libro», ha raccontato ai fan. «Lo devo revisionare per l’ultima volta, perché poi andrà in stampa. Quindi mi sistemerò qui, nella cucina magica e via…». La speranza di Francesco Sole è che venga apprezzato dai lettori, motivo per il quale è comprensibilmente in ansia. «Fatemi un in bocca al lupo», ha detto Francesco Sole mostrando le dita incrociate. «Vi prometto che sarà bellissimo». Poi però si è preso una pausa per rispondere alle domande dei suoi fan. «Non posso ancora dirvelo, ma manca pochissimo. In questi giorni abbiamo avuto delle complicazioni e dei rallentamenti, ma li stiamo superando alla grande. Ci sono un sacco di persone che stanno lavorando con me in questo progetto e non vedo l’ora di travolgervi», ha detto a chi gli chiedeva quando uscirà il libro.





