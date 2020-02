FRANCESCO SORPRENDE ANGELA/ “La sedia a rotelle non ferma l’amore” (C’è posta per te)

Parole di grande amore quelle di Francesco per la sua fidanzata Angela. A C’è posta per te commuove tutti: “Io mi sento completo perché ci sei tu nella mia vita. Io sono ancora piccolo ma mi sento grandissimo e questo è solo perché ci sei tu. Tu mi piaci tanto, per me sei mozzafiato. – e aggiunge – Io nella mia vita voglio te e voglio che tutti sappiano che sono il ragazzo più fortunato del mondo”. Poi arriva il momento della sorpresa: dalle scale arrivano i quattro giudici di Tu si que vales e il primo ad esprimersi è Gerry Scotti “Ci avete fatto piangere per amore, siamo ringiovaniti grazie a voi!” Tutti fanno i complimenti alla coppia per il loro giovane ma comunque forte e grande amore. E non manca qualche battuta in studio, soprattutto da parte di Teo Mammucari. Sul finale Angela svela che sarà alle paraolimpiadi” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco e Angela: grande gesto d’amore a C’è Posta per te

La nuova puntata di C’è Posta per te ha inizio come di consueto con l’ingresso di un ospite speciale. In questo caso gli ospiti sono quattro e sono i giudici di Tu si que Vales: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. I quattro volti noti e amati della tv italiana sono il regalo che Francesco vuole fare alla sua fidanzata Angela perché, come svela Maria De Filippi, “Lui vuole dimostrarle tutto l’amore che prova e che è senza limiti.” I due si sono conosciuti un po’ di anni fa ma al momento del primo incontro lui non si accorge neppure dell’handicap della ragazza che è infatti sulla sedia a rotelle. È un suo amico a spiegarle poi la storia di Angela: “Era piccola, era in auto con sua mamma, l’auto si ribalta, muore il padre e la sorella e lei viene lesa nel midollo spinale.”

Francesco stupisce la fidanzata Angela: lacrime a C’è posta per te

Una storia davvero toccante quella che vede protagonisti Francesco e Angela, due ragazzi davvero giovanissimi che presentano a C’è Posta per te un bellissimo e grande amore. Angela fa il suo ingresso in studio e ammette subito di essere molto agitata poi, all’apertura della busta, ecco apparire il suo fidanzato Francesco e scoppia subito in lacrime. “Amore mio, sono qui stasera con questo filo rosso, e ho voluto che l’altro cavo di questo filo fosse nelle tue mani perché voglio vivere la mia vita sempre con te. – esordisce il ragazzo – Stare con te mi ha reso migliore, stare con te mi fa credere ogni giorno nei miei desideri, nella felicità e i noi. È difficile spiegare cosa tu sia per me ma stasera voglio provarci”.



