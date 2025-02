Mahmood fa il suo ingresso a C’è posta per te 2025 abbracciando una Claudia stupita e felice di incontrarlo. Il cantante è altrettanto emozionato e le dice: “Claudia, sono molto felice di essere qui oggi e di vedere una cosa come questa. Dopo 9 anni di relazione, vedervi ancora così innamorati è veramente difficile, sono rare queste cose. Tu hai vissuto sfide e momenti difficili… il fatto che tu sei qui, con questo sorriso, davvero brava!” Per lei ha qualche regalo: una collana d’oro, uguale alla sua del battesimo “che mi ha portato tanta fortuna”; poi un viaggio a New York e un due pass per il suo concerto a maggio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco sorprende la fidanzata Claudia a C’è posta per te 2025 con Mahmood

La sesta puntata di C’è posta per te 2025 ha inizio con la storia di un regalo. Un filmato annuncia il primo ospite, Mahmood, che è il regalo che Francesco vuole fare alla compagna Claudia. “Voglio dirle che non sono una persona forte come lei crede, anzi è lei ad essere più forte di me.”, ha rivelato l’uomo a Maria De Filippi, che racconta dunque la sua storia al pubblico.

Claudia e Francesco stanno insieme da 9 anni, un fidanzamento felice. Riescono a trovare l’appartamento dei sogni, hanno un progetto di vita, che è quello di un bambino. Una sera fanno l’amore e lui si accorge che lei ha un piccolo nodulo sotto la cute. Lui ne è sconvolto, anche perché ha perso suo padre per un tumore. È per questo che lui spinge la compagna a controllarsi. Lei, prima restia, poi accetta e scopre che effettivamente ha un tumore. La donna viene operata ma deve fare anche quattro cicli di chemioterapia e anche 14 di radioterapia.

La storia di Francesco e Claudia a C’è posta per te 2025

“Claudia non sa che io piangevo in bagno, che lo facevo anche mentre lavoravo, perché ero terrorizzata di perderla.”, racconta ancora la conduttrice, facendo sue le parole di Francesco. La storia ha comunque un lieto fine: Claudia oggi sta bene, il tumore non c’è più. Lui vuole dirle che è la più bella del mondo e la amerà per sempre. Claudia ha accettato l’invito e si commuove nel ritrovare dall’altra parte della busta prima la migliore amica, poi il fidanzato.

