Francesco e Morena Farfante: la storia continua dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Francesco e Morena Farfante ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne che ha scoperto della frequentazione del cavaliere e della dama solo poche puntate prima del loro addio alla trasmissione. Francesco e Morena, infatti, si sono frequentati per circa un mese senza mai raccontarsi al centro dello studio. Tra loro, infatti, tutto è nato in modo spontaneo e, durante il primo confronto al centro dello studio, Morena ha ammesso di essersi innamorata di Francesco che, però, in quel momento, ha fatto un passo indietro ammettendo di non provare lo stesso sentimento.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: già finita dopo Uomini e Donne?/ La risposta della coppia

Tra i due è così nata una discussione che ha portato Morena ad allontanarsi. Di fronte a tale situazione, Francesco ha deciso di non buttare via quello che aveva costruito fino a quel momento chiedendole di uscire dal programma. Una decisione che, ad oggi, sta dando ragione a Morena e Francesco che sono sempre più uniti e innamorati.

Sabrina Zago, ritorno a Uomini e Donne con un nuovo ruolo?/ L'indiscrezione che piace a tanti

Francesco e Morena Farfante: la dedica d’amore di lui

Francesco e Morena Farfante stanno attualmente vivendo una storia a distanza. Lei, infatti, vive a Catania e lui a Napoli ma i due cercano di vedersi il più possibile. Morena, così, attualmente, si trova a Napoli dove sta trascorrendo dei giorni d’amore con Francesco. Quest’ultimo ha deciso di mostrarle il mare di Napoli e, mentre si trovavano in spiaggia, le ha fatto una dedica d’amore davvero speciale.

Con la colonna sonora di “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni, Francesco, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un video mostrando Morena mentre si gode il relax in spiaggia. L’ex cavaliere del trono over ha poi concluso tutto aggiungendo un cuore rosso.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi ci sarà a settembre/ Dal trono over al classico: tutte le indiscrezioni