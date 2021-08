Francesco Specchia: “Mio padre è un boh vax”/ “Ha 80 anni, ma esita a vaccinarsi…”

Francesco Specchia, giornalista del quotidiano “Libero”, è intervenuto nella serata di domenica 1° agosto 2021 ai microfoni di “Stasera Italia Weekend” per commentare non soltanto la straordinaria e duplice impresa compiuta dagli azzurri dell’atletica leggera Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri piani, ma anche e soprattutto dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia di Coronavirus e all’introduzione del Green Pass obbligatorio nel nostro Paese a partire dalla giornata di venerdì 6 agosto.

Una situazione che lui, personalmente, ritiene necessaria e meritevole di un’ulteriore estensione: “Amplierei l’obbligo di Green Pass a tutti: agli insegnanti, sugli autobus. È uno strumento che dà una mano, anche se non è imposto dalla Costituzione”. Un argomento sul quale si sta dibattendo moltissimo in questi giorni nella Penisola, con proteste indirizzate anche contro i ristoratori, spesso costretti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la calma.

FRANCESCO SPECCHIA: “MIO PADRE RISCHIA, NON SI È VACCINATO”

Il cronista Francesco Specchia, ospite a “Stasera Italia Weekend”, ha successivamente rivelato di essere alle prese con un problema familiare connesso proprio all’inoculazione del preparato anti-Covid. Una questione che non riguarda lui direttamente (“Mi sono doppiamente vaccinato”) ma suo papà. “Ho in casa mio padre di 80 anni, un uomo di buona cultura e in salute, fortunatamente – ha rivelato il giornalista –. Lui, però, non si è vaccinato: non è no vax, non è un no Green Pass. È un boh vax, esita, aspettando di vedere cosa succede attorno a lui”.

Specchia ha poi voluto ribadire con forza che il suo genitore sta sbagliando atteggiamento nei confronti della campagna vaccinale, tanto che la preoccupazione in famiglia è tanta: “Se ti prendi il Coronavirus entri in ospedale e non sai se esci vivo, a maggior ragione con la diffusione della variante Delta. Quest’ultima, peraltro, non è del tutto coperta dal vaccino, secondo Anthony Fauci, ma lui stesso ribadisce l’importanza della vaccinazione”. Gli esitanti, in Italia, sono ancora moltissimi e l’esempio del padre del cronista è emblematico.



