FRANCESCO TAFANELLI, CHI E’ IL COMPAGNO DI MATILDE BRANDI/ Lei a Verissimo spiazza: “Matrimonio? Chissà”

Verissimo, Matilde Brandi sul nuovo fidanzato Stefano Tafanelli: “Matrimonio? Chissà”

Raggiante e felice Matilde Brandi è stata ospite a Verissimo nella puntata di questo sabato 10 febbraio insieme alle figlie Aurora e Sofia. Durante l’intervista ha parlato dell’ex marito Marco Costantini e su com’è stato difficile ricominciare rivelando che per fortuna al suo fianco ha il nuovo fidanzato Stefano Tafanelli: “Io credo che nella vita tutto torna, torna il bene se fai del bene, torna il male se fai del male e quindi ho incontrato per caso, o forse no perché c’è lo stampino di Manila Nazzaro e di qualcuno da lassù che ha detto questo uomo potrebbe essere giusto come compagno di Matilde.”

Sulla sua storia d’amore con Stefano Tafanelli, Matilde Brandi ha confessato: “Con lui tutto funziona, e come dissi tempo fa, è arrivato e non è andato più via. E poi ha aggiunto che stanno insieme da un anno ma per lei sembra che si conoscano da tutte la vita e sul matrimonio non si sbilancia ci stiamo pensando ma per ora abbiamo altri priorità. Infine, sui rapporti con il papà delle figlie Marco Costanti ha concluso: “Lui è il papà ed io sono la mamma delle gemelle” (Agg di Liliana Morreale)

Francesco Tafanelli è il nuovo compagno di Matilde Brandi. Dopo la fine del matrimonio con l’ex Marco Costantini, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a sorridere e a credere nell’amore proprio grazie a lui! Un amore maturo ed importante quello che lega la showgirl al sales agent manager nel mondo della moda; un amore che l’ha portata a profonde riflessioni che ha espresso proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. “L’amore è “prendersi cura dei difetti di chi ami” – ha detto la showgirl in una vecchia intervista dove ha parlato per la prima volta del suo nuovo compagno: “ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità, poi però capisci che tutto ciò che c’è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui”,

Nel 2020 Francesco Tafanelli, sales agent manager nel mondo della moda tra cui Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano, scrive su Instagram alla Brandi, ma lei ignora il suo messaggio. Poco tempo dopo a fare da Cupido per entrambi è Manila Nazzaro. Durante un evento i due si conoscono e a fine serata la Brandi lo cerca su Instagram e scopre tutti i vecchi messaggi a cui non aveva mai risposto.

L’amore tra Francesco Tafanelli e Matilde Brandi è scattato grazie ad un Cupido speciale: Manila Nazzaro. Proprio così, la grande amica ha fatto in modo che i due si conoscessero casualmente e poi è venuto il resto. La Brandi ha ritrovato la felicità tra le braccia del sales agent manager nel mondo della moda, un uomo silenzioso e premuroso che ha fatto un gesto davvero speciale per la sua donna.

“Mi ha regalato il bracciale della mamma e io sono onorata di portarlo. Per me vale tanto” – ha raccontato la showgirl che parlando del compagno ha aggiunto sui social – “quando due persone si incontrano e vivono fondendosi l’uno nell’altra nel bene e nel male contro tutti e con tutti allora vuol dire che non ce n’è per nessuno! L’amore vero esiste? Esiste chi si prende cura di te senza se e senza ma! Chi si fa anche 400 km in piena notte solo per assicurarsi che tu stia bene!”.











