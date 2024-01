Francesco Tafanelli, chi è il compagno di Matilde Brandi/ Lei: “Si prende cura di me senza se e senza ma”

Matilde Brandi chi è il compagno Francesco Tafanelli: “Una nuova vita”

Matilde Brandi dopo la dolorosa rottura con Marco Costantini, relazione durata ben 17 anni, ha riaperto il suo cuore. L’attrice ha trovato l’amore con il nuovo compagno Francesco Tafanelli, sales agent manager, con il quale ha ritrovato la gioia e la felicità di una relazione.

Il Collegio 8, le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi nel cast?/ Spuntano i provini

Ai microfoni di Verissimo, Brandi lo aveva presentato per la prima volta al pubblico a marzo dello scorso anno: “Sono stati due anni difficili. La fine di un rapporto durato 17 anni con il mio compagno… il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni, hanno un padre meraviglioso. La sofferenza resta, ma il tempo lenisce le ferite. Le cicatrici forse ti danno la forza di andare avanti. Forse servivano affinché io oggi fossi qui a raccontarti una nuova vita.”

Matilde Brandi sul compagno Francesco Tafanelli: “Poi è arrivato lui”

“Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità, poi però capisci che tutto ciò che c’è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui” affermava felice Brandi a Verissimo sul nuovo compagno.

A distanza di diversi mesi, la coppia sembra sempre più affiatata. Nelle ultime ore, infatti, l’attrice ha pubblicato una bellissima dedica a Francesco Tafanelli: “Quando due persone si incontrano e vivono fondendosi l’uno nell’altra nel bene e nel male contro tutti e con tutti allora vuol dire che non ce n’è per nessuno! L’amore vero esiste? Esiste chi si prende cura di te senza se e senza ma! Chi si fa anche 400 km in piena notte solo per assicurarsi che tu stia bene! Buon anno a tutti a chi ama e a chi sa amare“.

