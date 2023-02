Francesco Tafanelli, chi è il compago di Matilde Brandi/ “Nel momento più buio sei arrivato tu”

Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli: un amore maturo

Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli. Un nuovo amore nella vita della showgirl che ha ritrovato il sorriso dopo la fine di una lunghissima relazione. “All’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! È così!” – ha scritto la Brandi presentando ufficialmente il nuovo compagno. La showgirl ha poi aggiunto: “oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare! Non so se c’entra il destino ma so che tutto era scritto tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare hai deciso e basta”.

Per la Brandi si tratta di un nuovo amore arrivato dopo la fine della relazione con l’ex compagnia Marco Costantini, il papà delle due figlie gemelle Sofia e Aurora. ” Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me!. Ho commesso tanti errori, chi mi conosce lo sa ( le mie amiche più strette e sono tante sanno cosa voglio dire), ma tu meriti questa dichiarazione te la meriti tutta anzi io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te!” – ha detto la showgirl.

Matilde Brandi e l’incontro con Francesco Tafanelli grazie a Manila Nazzaro

Matilde Brandi dopo l’incontro con Francesco Tafanelli è sorridere. “Un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama non va più via” – ha scritto sui social la showgirl riferendosi proprio al nuovo compagno che di professione è un sales agent manager nel mondo della moda per brand come Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano. Non è dato sapere se l’uomo sia stato sposato in passato, ma di certo possiamo dirvi che ha un figlio di nome Federico che definisce la sua gioia. L’incontro tra i due è avvenuto per puro caso grazie a Manila Nazzaro come ha raccontato la ex concorrente del GF VIP: “in quell’occasione Francesco mi ha portato i saluti di Manila Nazzaro, dandomi un bacio da parte sua, ma dopo se n’è andato. Dopo due settimane Manila mi ha scritto dicendo che Francesco era a Roma. Lei non poteva venire con noi, così siamo andati a pranzo lui e io e lì ho scoperto che Francesco mi aveva scritto sui social due anni prima, ma non avevo mai letto i suoi messaggi. Durante quel pranzo mi ha stregata e da allora non ci siamo più lasciati”-

Un grande amore di cui Matilde Brandi ha parlato anche alle figlie gemelle Aurora e Sofia: “ho parlato loro di Francesco, mi hanno vista felice”.











