Chi è Francesco Tafanelli, fidanzato di Matilde Brandi: di origine napoletana, lavora nel mondo della moda. Presto le nozze? Quando si sposano?

Si chiama Francesco Tafanelli il nuovo fidanzato di Matilde Brandi, che presto diventerà suo marito. L’uomo, originario di Napoli, lavora nel settore della moda come sales agent manager e da qualche tempo è al fianco della showgirl. I due presto convoleranno a nozze. Durante l’avventura a L’Isola dei Famosi di Matilde Brandi, Francesco le aveva fatto una sorpresa, dichiarando: “L’incontro tra me e Matilde non è casuale. È autentico, fatto di due persone che vogliono condividere. È una donna capace di insegnare tanto”. Allo stesso tempo, anche Matilde, parlando del suo compagno, aveva utilizzato parole splendide: “È un uomo schietto, vero e onesto”. Tra i due, dunque, l’amore sembra essere scoppiato subito in maniera importante, seguito da una grande voglia di fare progetti insieme.

Francesco Tafanelli, fidanzato di Matilde Brandi: “Ci sposeremo il 10 novembre”

Parlando dei progetti insieme, che includono il matrimonio, Matilde Brandi ha spiegato di essere pronta a sposare il fidanzato Francesco Tafanelli: “Io non mi sono mai sposata, per lui invece sarebbe il terzo. Alla data abbiamo pensato tanto: ci sposeremo nel periodo invernale, noi ci siamo conosciuti il 10 novembre, dunque abbiamo deciso di celebrare quella data. Lui ha detto che mi cercava da mesi, mi aveva visto a Verissimo: lui mi scriveva, lo ha fatto per mesi, ma io non li leggevo. Solamente più tardi, grazie a Manila Nazzaro che me lo ha detto, ho visto quei messaggi. E il 10 novembre ci sposeremo, credo del 2026. È il giorno in cui ci siamo visti per la prima volta”.

A quanto pare, comunque, i due avrebbero deciso di anticipare le nozze e sposarsi prima: in una recente intervista, infatti, la Brandi ha spiegato che dira di “sì” al suo Francesco già a gennaio del 2026. I due, dunque, avrebbero deciso di anticipare le nozze forse per volontà di diventare marito e moglie il prima possibile.