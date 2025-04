Francesco Tafanelli e Matilde Brandi presto sposti. E’ partito ufficialmente il countdown per il matrimonio tra la showgirl e il compagno conosciuto grazie allo zampino della sua cara amica Manila Nazzaro. Proprio la Brandi, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato il primo incontro con il compagno Francesco Tafanelli. “E’ stata Manila Nazzaro a presentarmi Francesco e fin dalla prima passeggiata notturna a Castel Sant’Angelo mi ha chiesto di sposarlo” – ha confessato la showgirl . A distanza di anni è arrivato finalmente il momento di pronunciare il “lieto si” per la ballerina che in passato è stata legata all’imprenditore Marco Costantini, padre delle sue figlie gemelle Aurora e Sofia. In realtà per Matilde Brandi si tratterà del primo matrimonio, visto che non si è mai sposata con l’ex compagno a cui è stata legata per tanti anni.

Ma quando si sposano Francesco Tafanelli e Matilde Brandi? Alcuni mesi fa la showgirl negli studi di Verissimo aveva ufficializzato la data del matrimonio fissata per il 10 novembre, ma le cose sono cambiate. La coppia, infatti, ha deciso di cambiare data ufficializzando come definita il 26 gennaio 2026, peraltro il giorno del compleanno di Francesco.

Matilde Brandi e il matrimonio con il compagno Francesco Tafanelli

Matilde Brandi non nasconde l’emozione per il matrimonio con il compagno Francesco Tafanelli: “per me sarà il primo si perché con il padre delle mie gemelle non mi sono mai sposata”. La scintilla tra i due è stata immediata: è bastata una lunga passeggiata per far scattare in entrambi la curiosità di rivedersi. Sicuramente l’incontro con Francesco ha cambiato per sempre la vita della showgirl che, dopo la fine di un amore, aveva perso tutte le speranze.

Poi all’improvviso è arrivato Francesco rivoluzionando in meglio la sua vita al punto da scrivere sui social: “all’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no!”.

