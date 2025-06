Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi, ospite oggi a La Volta Buona ha svelato quando potrebbero unirsi in matrimonio.

Aveva lasciato il beneficio del dubbio Matilde Brandi a La Volta Buona: “La data del matrimonio? Vedremo…”, più o meno queste le parole della showgirl in relazione ai propositi nuziali con il compagno Francesco Tafanelli. Un parlare criptico che aveva alimentato la curiosità degli appassionati e soprattutto di Caterina Balivo che, per svelare l’arcano, oggi ha deciso di invitare in puntata anche il secondo diretto interessato: Francesco Tafanelli.

Senza tergiversare e dritta al punto: “Quindi, quando vi sposate?”, incalzato così Francesco Tafanelli da Caterina Balivo, il compagno di Matilde Brandi ha dunque svelato la data delle nozze seppur lasciando ancora qualche incertezza ma al contempo lasciandosi andare a qualche indizio in più rispetto a quanto fatto nei giorni scorsi dalla showgirl. “Ci sposiamo? Decisamente sì, essendo lei invitata ovunque le chiedono una esclusiva sulla data. Per non scontentare nessuno ne dà una diversa; in realtà è l’anno prossimo, e verrai invitata! L’idea è per il mese di gennaio, con il freddo, sono d’accordo con lei sull’idea di farla in un posto al caldo”.

Francesco Tafanelli, il compagno di Matilde Brandi a La Volta Buona: “L’anno scorso il matrimonio non era possibile…”

Dunque, il lieto evento per Matilde Brandi e Francesco Tafanelli potrebbe realizzarsi il prossimo anno che in realtà dista solo qualche mese. Infatti, il proposito della coppia sarebbe quello di non attendere oltre il mese d’esordio del 2026 fissando dunque il matrimonio a gennaio. “Lei l’avrebbe fatto anche l’anno scorso ma io non potevo per ragioni di lavoro; per questo abbiamo scelto il 2026”. A questo punto, la strada verso le nozze per Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli sembra sgombra da imprevisti; chissà che nei prossimi mesi non arrivi anche il giorno preciso per il coronamento del sogno del matrimonio.