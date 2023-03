Francesco Tavassi, marito di Mariangela D’Abbraccio/ Un amore sul palco

Francesco Tavassi, chi è il marito di Mariangela D’Abbraccio

Mariangela D’Abbraccio sarà ospite, insieme a Dacia Maraini, di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 10 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’attrice porta in teatro lo spettacolo “Teresa la ladra“, tratto dal romanzo “Memorie di una ladra” della Maraini, per la regia del marito Francesco Tavassi. Questo ruolo a teatro è valso a Mariangela D’Abbraccio il Premio Persefone e il Premio Margutta Teatro. Il romanzo della Maraini è diventato anche un film diretto da Carlo Di Palma con Monica Vitti nei panni della protagonista Teresa.

Dopo un primo amore giovanile con Enrico Ruggeri, l’attrice ha avuto una relazione con Giorgio Albertazzi (scomparso nel 206) e poi ha sposato il regista Francesco Tavassi, con cui lavora ancora oggi e con il quale ha portato in scena moltissime opere teatrali famose. Nel 2015 il regista ha diretto la moglie e Giorgio Albertazzi nell’opera “Il nostro tango per Borges”.

Francesco e Mariangela D’Abbraccio: l’amore per il palcoscenico

Francesco Tavassi e la moglie Mariangela D’Abbraccio sono una coppia estremamente riservata. Nel 2020 i due coniugi hanno portato in scena lo spettacolo “Come un killer sotto il sole”, che propone le poesie della rockstar Bruce Springsteen, scritte tra il 1972 e il 2017, nella traduzione di Leonardo Colombati. Tavassi ha diretto la moglie anche in “La strana coppia” e “Nella città l’inferno”. Nel 2022 Francesco Tavassi e Mariangela D’Abbraccio si sono messi alla prova con il mito di Marilyn Monroe con lo spettacolo “Marilyn Monroe: Fragments i diari segreti di Marilyn Monroe”, tratto da “Fragments. Poesie, appunti, lettere di Marilyn Monroe”: lettere, poesie, memorie, pensieri, riflessioni in dialogo con il suo maestro di recitazione Lee Strasberg della diva americana scomparsa nel 1962.

