Nadia Rinaldi, attrice romana che ha esordito nel mondo del cinema con Gigi Proietti, ha avuto una carriera ricca di ruoli e personaggi da interpretare ma allo stesso tempo anche una vita privata molto frizzante, con tanti compagni e due figli nati da due rapporti differenti. Ma andiamo per gradi. Il primo dei figli di Nadia Rinaldi, Riccardo, è nato dalla storia d’amore con il regista Mauro Mandolini, al quale era legata da diverso tempo. È nato così Riccardo. Dopo la fine della storia con il papà di suo figlio, nel 2003 Nadia Rinaldi è giunta all’altare con un altro uomo, Ernesto Ascione, sposato a Roma.

Chi è Nadia Rinaldi? Così ho perso peso 60kg/ Gli esordi con Gigi Proietti:"Fu come un padre"

Cinque anni più tardi l’attrice è diventata mamma per la seconda volta di Francesca: la bambina non è nata però dalla storia con suo marito, bensì dall’amore cominciato qualche tempo prima con il pittore Francesco Toraldo, con il quale ha vissuto una storia d’amore intensa. Proprio due anni più tardi, Nadia ha sposato lo stesso Toraldo: il matrimonio non è durato però a lungo considerando che due anni più tardi, i due si sono separati.

Nadia Rinaldi: “Oggi sono una donna nuova, volere è potere”/ “I kg persi? Dopo la malattia…”

Francesco Toraldo, ex marito e figli di Nadia Rinaldi: “Il tradimento? Tutti sapevano”

Francesco Toraldo, l’ex marito di Nadia Rinaldi, l’ha tradita quando la loro bambina aveva solamente due anni. A raccontarlo è stata proprio lei stessa in un’intervista rilasciata a “La volta buona”. “Tutti sapevano, ma nessuno me lo ha detto” ha raccontato l’attrice romana. Come spiegato ancora da Nadia, quando ha scoperto che Francesco la tradiva non riusciva a crederci: era molto innamorata, infatti, di quell’uomo che l’aveva resa mamma per la seconda volta. “È stata una bella storia, quella con mio marito, è nata una figlia meravigliosa” ha spiegato la Rinaldi, che ha aggiunto come il marito abbia cercato attenzioni altrove quando ha visto che la moglie si dedicava spesso e volentieri alla piccola Francesca, nata due anni prima.

Nadia Rinaldi dimagrita: "Ecco come ho perso 86 chili"/ L'intervento e la dieta: tutti i dettagli

Nadia è infatti una mamma molto premurosa e attaccata ai suoi figli, Francesca così come Riccardo, il suo primogenito. Per quanto riguarda infatti il primo dei figli di Nadia Rinaldi, c’è da dire che con il papà, Mauro Mandolini, il rapporto è ottimo. E, il ragazzo, è cresciuto con sani valori, tanto che la mamma è profondamente innamorata di lui, come si vede dalle parole che gli dedica: “Non sei solo mio figlio, ma la mia anima e il mio cuore, la ragione della mia esistenza”.