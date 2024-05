Francesco Toraldo, ex marito Nadia Rinaldi e i figli Riccardo e Francesca/ “Sto recuperando il rapporto…”

Francesco Toraldo, chi è l’ex marito di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è mamma di due figli, nati da due relazioni differenti. L’attrice, infatti, ha avuto una storia con Mauro Mandolini con cui ha avuto il primo figlio, Riccardo Mandolini. Nel 2007 è diventata nuovamente mamma con la nascita di Francesca Romana Toraldo, avuta dal pittore Francesco Toraldo. I due si sono sposati nel 2010 ma due anni dopo il matrimonio è finito. Affrontare la fine delle relazioni non è stato facile per la Rinaldi che ha parlato del rapporto con i suoi ex nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de “La volta buona” in una puntata trasmessa a gennaio 2024.

“Sono una mamma single. Col papà di Riccardo ho un bellissimo rapporto e sto cercando di recuperare anche il rapporto col papà di Francesca, io sono una pacifista e non si può essere rancorosi con chi ti ha dato un fiore come un figlio”, le parole dell’attrice nel salotto di Caterina Balivo.

Nadia Rinaldi e la vita con i figli: la dedica a Riccardo

Nadia Rinaldi è una mamma innamorata dei figli Riccardo e Francesca. Il primogenito ha deciso di seguire le orme della mamma ed è un attore. Ha, infatti, recitato nella serie di Netflix, Baby interpretando Damiano Younes. Proprio al figlio Riccardo, su Instagram, l’attrice ha scritto una toccante dedica in occasione del suo compleanno.

“Per me non sei solo un figlio. Sei la mia vita, la mia anima, il mio cuore e soprattutto la ragione della mia esistenza. Buon compleanno RICCARDO❤️ Che il sole, la felicità e l’amore possano riempire la tua giornata non solo nel giorno del tuo compleanno, ma per la vita! Ti auguro il meglio”, le parole dell’attrice.











