Il prossimo 8 aprile, Francesco Totti va in Russia. La notizia sta facendo il giro del mondo da qualche giorno, così come i cartelli giganteschi con la sua immagine da calciatore campeggiano sulle strade di Mosca, che recitano: “L’imperatore sta arrivando nella terza Roma”. Una frase con un doppio richiamo: all’antica Roma per l’ex capitano della Roma e alla terza Roma che sarebbe Mosca dopo la caduta di Costantinopoli. Il viaggio già programmato nel paese di Putin sta destando non poche polemiche e ci si chiede perché il Pupone vada. Inoltre, sta diventando anche un caso politico: il coordinatore romano di +Europa, Andrea Massaroni, ha lanciato un appello affinchè Francesco torni sui suoi passi.

Totti a Mosca: svelato il motivo del suo viaggio nella Russia di Vladimir Putin

Le polemiche stanno montando pian piano, critiche frutto della guerra della Russia contro dell’Ucraina. Sia il mondo della politica che quello dei social si sono uniti per convincere Francesco Totti a desistere e annullare il suo viaggio. Gli appelli, ormai, non si contano più e sono all’ordine del giorno. Perchè Totti deve andare a Mosca? L’ex calciatore, di recente in vacanza con Noemi Bocchi, sarà l’ospite d’onore dell’International RB Award, evento che in passato ha visto anche le presenze di altri colleghi sportivi di altissimo livello come Alessandro Del Piero, Luis Figo e Marcos Evangelista de Moraes, meglio conosciuto come Cafu.

Cos’è l’International RB Award a cui è stato invitato Totti a Mosca?

L’International RB Award è un evento che si svolge ogni anno e organizzato da uno degli organi principali di informazione russi dedicati allo sport e alle scommesse. Quest’anno è stato scelto l’ex marito di Ilary Blasi come superospite. L’ex numero dieci giallorosso è stato paragonato a Pupo e Al Bano Carrisi, ma anche a Ornella Muti e Naike Rivelli, di tanto in tanto in trasferta in Russia anche durante la guerra. Come noto, il conflitto russo-ucraino va avanti senza sosta dal febbraio 2022 e da settimane si parla di una tregua che, ad oggi, non ha trovato ancora spazio.