Francesco Totti/ “Ai miei figli insegno i valori di mio padre” (Verissimo)

Il cuore di Francesco Totti non poteva che battere per gli italiani: con un grande gesto di solidarietà e altruismo ha contribuito con un noto brand per regalare quindici apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti che si trovano in terapia intensiva nell’ospedale Spallanzani di Roma. “Adesso tocca a voi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita”, ha scritto sui social. In questi giorni invece il pensiero di Francesco è volato fino allo Sceriffo, ovvero il padre. Con una foto che lo mostra piccolissimo e in braccio a papà Enzo, l’ex campione ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per aver avuto un genitore di quello stampo. “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, ai tuoi nipoti”, ha scritto su Instagram, “grazie per tutto papà mio, anzi Sceriffo“. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Totti. I fan ovviamente non potevano che manifestare un forte apprezzamento per lo scatto: “Quest’uomo doveva riprodursi più volte, se questo è il risultato”; “A ricordare, Francè, sei scarso (ironia, così gli diceva suo padre… calmi)”; “Grazie papà Totti per averci dato l’ottavo re di Roma”.

Francesco Totti, lo scherzo con Alberto Aquilani

Francesco Totti ha fatto sussultare il cuore di tutti i fan in questi giorni, per via di uno scherzo fatto nel periodo di isolamento forzato con l’amico Alberto Aquilani. Nonostante l’obbligo di rimanere in casa, l’ex Capitano ha continuato a portare avanti con grande impegno il suo allenamento personale per mantenere la forma fisica e poi ha lanciato una bomba, subito riportata dai quotidiani di sport: “Sì, torno a giocare. Per forza”. Totti e Aquilani poi sono scoppiati a ridere, ma gli ammiratori che in quel momento stavano seguendo la diretta su Instagram hanno subito incitato l’ex giallorosso a ritornare in campo. Oggi, sabato 21 marzo 2020, Verissimo trasmetterà una puntata speciale in cui verrà riproposta anche l’intervista a Francesco Totti. Nel frattempo l’ex campione si augura di poter far sorridere gli italiani con un altro progetto importante, Celebrity Hunted. Si tratta infatti di un reality firmato Amazon, registrato nelle scorse settimane e in cui Francesco e gli altri sette protagonisti devono scappare da alcuni investigatori provetti. L’obbiettivo è di riuscire a fuggire per 14 giorni. “Spero di strapparvi un sorriso in questi giorni così complessi”, scrive sui social, “questo è solo un assaggio di quello che è stata per me l’esperienza di Celebrity Hunted”. Nel video allegato, possiamo vedere Totti sfoggiare una barba finta per mimetizzarsi, poi indossare una tunica da monaco e lanciarsi in qualche passaggio al pallone con i passanti. La sua identità però viene subito scoperta: il ‘crollo’ della sua barba posticcia attira subito lo sguardo degli investigatori, vestiti in stile Matrix. Clicca qui per guardare il video di Francesco Totti.

Gli auguri al papà

Celebrity Hunted





