La Procura di Roma chiede l'archiviazione delle accuse contro Francesco Totti per abbandono di minori

A ormai anni di distanza dalla guerra legale per il divorzio dalla moglie, Francesco Totti torna al centro di una questione giudiziaria, questa volta l’ex capitano della Roma può sorridere visto che la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione delle accuse di abbandono di minori nei suoi confronti. Queste erano state lanciate nel maggio del 2023 dall’ex moglie Ilary Blasi, che aveva dichiarato che l’ex calciatore avrebbe lasciato la figlia in casa da sola per alcune ore, per questo sembrerebbe essere stata indagata anche l’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi, che avrebbe lasciato in casa anche i suoi figli.

Oltre a Totti e alla Bocchi dovrebbe essere indagata anche la tata che avrebbe dichiarato di essere stata in casa con i bambini quando non era vero, pur vivendo nello stesso palazzo della coppia, proprio questa però è anche una delle cose a cui si appoggiano i pm che chiedono l’archiviazione sostenendo che lei sarebbe stata disponibile a salire in casa in qualsiasi momento sarebbe stato necessario. Questo è rafforzato dalla convinzione che i figli erano in possesso di un cellulare con il quale avrebbero facilmente potuto chiamare proprio la tata o i genitori in caso di bisogno.

Le parole dei legali di Francesco Totti

I legali di Francesco Totti poi considerano anche che la presenza in casa di due ragazzi più grandi, ovvero i figlio della Bocchi, mettesse la bambina in una situazione ben lontana dal pericolo e perfettamente sotto sorveglianza, per i legali della Blasi però quest’ultima affermazione non corrisponderebbe a verità visto che la bambina sarebbe stata da sola in casa e inoltre non c’è alcuna traccia di un incarico formale da parte dell’ex marito nei confronti della tata. Continua quindi la lotta tra la coppia a livello legale anche per la richiesta di archiviazione del caso, motivo per cui è confermata l’udienza davanti al gup di Roma fissata per il primo dicembre.

Il legale di Totti non ha voluto commentare troppo la lotta che i legali dell’ex moglie stanno facendo con i membri della procura che chiedono l’archiviazione, si è però schierato dalla loro parte sostenendo che la loro richiesta è perfettamente motivata in base a quelli che sono i fatti accertati. Successivamente ha dichiarato che secondo la sua visione questa disputa stia venendo utilizzata, da parte della Blasi e il suo team di legali, in maniera strumentale per le dispute che i due ex coniugi stanno avendo in sede civile e che ancora non sono arrivato ad una conclusione.